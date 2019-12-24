«Мы любим город свой, но в 23:00, нам всем пора домой» Донецкая рок-группа написала песню о комендантском часе
Новый сингл донецкой рок-группы «Полифония» получил название - «23:00». В тексте песни нет словосочетания «комендантский час», однако во время ее прослушивания каждый житель Республики поймет, что речь идет о том «запретном промежутке времени».
- Прежде всего, это песня не о комендантском часе, а о любви к родному городу. Припев же так и начинается: «Мы любим город свой…», - говорит «Комсомолке» лидер и автор группы Дмитрий Гуц. - Как таковой идеи особой не было – а давайте напишем песню о том-то. Нет, ничего такого. Просто однажды определенные эмоции и переживания трансформировались в произведение.
Автор песни "23:00" фронтмен группы Дмитрий Гуц. Фото: архив героев публикации
Дмитрий рассказывает, что текст песни достаточно простой. Им он хотел показать любовь к своему городу и желание, чтобы жизнь всех земляков изменилась к лучшему.
Сейчас группа раздумывает о съемках клипа.
- Нужна хорошая идея для сценария. Поэтому хочу обратиться к нашим слушателям: если есть идеи для клипа на песню «23:00», присылайте их нам в соцсетях, - сказал Гуц.
Полифония - 23:00
Группа «Полифония» презентовала сингл в социальных сетях. Премьера песни на сцене прошла 21 декабря в донецкой «кинокофейне им. Ханжонкова».
- Мы читаем комментарии, видим, что песня многих зацепила – и дончан, и жителей других городов нашего края, - говорит фронтмен группы. - Мы же все в одной лодке, и нас объединяют трагические обстоятельства. Если после прослушивания нашей музыки кому-то хоть чуть-чуть становится легче на душе, значит мы трудимся не зря.
ТЕКСТ ПЕСНИ
На улице давно стемнело и ушел
От нас последний рейс
Простое волшебство: часы набрали ход
А мы остались здесь
Мы любим город свой, но в 23:00
Нам всем пора домой
Пора домой
Бегом и с глаз долой – оставить город свой
Бороться с тишиной
Ночные рандеву, прогулки под луной
Прекрасны, но не здесь
Давай скорей, прошу, найдем короткий путь
Включай свой GPS
Мы любим город свой, но в 23:00
Нам всем пора домой
Пора домой
Бегом и с глаз долой – оставить город свой
Бороться с тишиной
Во тьме ночной
Мы молоды душой, но в 23:00 нам всем пора домой
Пора домой
И в городе покой, но жизнь проходит…
Любимый город, спи, не парься, не грусти
Будь счастлив, не болей
Прости
Кому-то хорошо, что иссякает здесь
Количество людей
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Уже шестой год в Донецкой Народной Республике действует комендантский час. Сегодня он начинается в 23.00 и длится до четырех утра. В это время жителям государства запрещено появляться на улице. Сотрудники правоохранительных органов задерживают нарушителей и доставляют в райотдел. Отпускают лишь утром, после всех протокольных процедур. «Рецидивисты» могут схлопотать до 15 суток.
- Ситуация с комендантским часом для нас катастрофическая. Нет, дело не в том, чтобы выйти на прогулку, а в том, что случись что со здоровьем – не выйдешь в аптеку. Скорую вызывать из-за рядовых случаев не вариант, когда можно выпить парацетамол, - говорит дончанка Виктория Денисова. – В прошлом году моя соседка попала в участок из-за того, что у ребенка поднялась высокая температура, жаропонижающего не было, она решила к сестре сходить в соседний дом. В 23.05 ее задержали.
На Новый год произойдет чудо, которого ждали многие дончане. Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об приостановке комендантского часа на территории Республики с 23:00 31 декабря по 05:00 8 января.
- Надеемся, что после праздников власти и вовсе его отменят, - сказал житель Макеевки Андрей Прохоренко.
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ИСТОЧНИК KP.RU