«Украина потеряла Донбасс!» Десятая часть украинцев выступает за отделение

8% украинцев выступают за отделение Донбасса от Украины, 16% за войну. 25% опрошенных считают, что для установления мира на Донбассе нужно меньше одного года. А треть респондентов утверждают, что для этого требуется от одного до пяти лет. 16% – более пяти лет.

Но 7% считают, что установить мир на Донбассе невозможно.

Таковы данные группы «Рейтинг». Опрос они проводили с 13 по 17 декабря

Политолог Юрий Смирнов так прокомментировал для «КП» эту ситуацию:

- Украина потеряла Донбасс. Его жители, попавшие под удар артиллерии ГРАДов и минометов поняли это давно. До Зеленского, возможно, это донесли результат встречи в Париже. 38% поддерживают идею прекращения военных действий и признания территорий ДНР и ЛНР временно оккупированными, если верить опросу.

Что это значит – тоже самое, как парень говорит девушке прости-прощай.

Если продолжить аналогию, то на робкий вопрос – а может попробуем что-то сохранить - 22% опрошенных выступают за присвоение ЛДНР статуса автономии в составе Украины – по данным «Рейтинга». Это меньшинство и оно будет снижаться дальше. Все кончено. Единство распалось, каждая территория идет своим путем. Мягкая война, жесткая война, авиация над городами Донбасса – все это будет решаться не населением Украины. Как заокеанские кураторы скажут, так и будет. Украины, которая приняла решение о независимости в 1991 году больше нет. Увы, пост-майданные власти решили повторить судьбу Югославии, которая распалась в вихре войны и погрузилась в кровавое противостояние на годы…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Охотники за душами жителей Донбасса-2: За пять лет до Майдана под патронатом США и Дмитрия Тымчука в регионе создавались группы в соцсетях - «типичный» и «подслушано»

Приложила руку к появлению этих групп писательница Олена Степова (Подробнее...)

Украинские боевики пригнали в Марьинку 12 бронетранспортёров

И в ее окрестностях установили больше 580 противотанковых мин (Подробнее)