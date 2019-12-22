2019-12-22T12:10:52+03:00
Политика

«Украина потеряла Донбасс!» Десятая часть украинцев выступает за отделение

Группа «Рейтинг» провела соцопрос в незалежной
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Обстрелы республик со стороны ВСУ продолжаются каждый день. ФОТО: lugansk1Обстрелы республик со стороны ВСУ продолжаются каждый день. ФОТО: lugansk1
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8% украинцев выступают за отделение Донбасса от Украины, 16% за войну. 25% опрошенных считают, что для установления мира на Донбассе нужно меньше одного года. А треть респондентов утверждают, что для этого требуется от одного до пяти лет. 16% – более пяти лет.

Но 7% считают, что установить мир на Донбассе невозможно.

Таковы данные группы «Рейтинг». Опрос они проводили с 13 по 17 декабря

Политолог Юрий Смирнов так прокомментировал для «КП» эту ситуацию:

- Украина потеряла Донбасс. Его жители, попавшие под удар артиллерии ГРАДов и минометов поняли это давно. До Зеленского, возможно, это донесли результат встречи в Париже. 38% поддерживают идею прекращения военных действий и признания территорий ДНР и ЛНР временно оккупированными, если верить опросу.

Что это значит – тоже самое, как парень говорит девушке прости-прощай.

Если продолжить аналогию, то на робкий вопрос – а может попробуем что-то сохранить - 22% опрошенных выступают за присвоение ЛДНР статуса автономии в составе Украины – по данным «Рейтинга». Это меньшинство и оно будет снижаться дальше. Все кончено. Единство распалось, каждая территория идет своим путем. Мягкая война, жесткая война, авиация над городами Донбасса – все это будет решаться не населением Украины. Как заокеанские кураторы скажут, так и будет. Украины, которая приняла решение о независимости в 1991 году больше нет. Увы, пост-майданные власти решили повторить судьбу Югославии, которая распалась в вихре войны и погрузилась в кровавое противостояние на годы…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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