Зачем украинские боевики пригнали в Марьинку 12 бронетранспортёров

СЕГОДНЯ 10:08 2019-12-22T11:16:57+03:00

И в ее окрестностях установили больше 580 противотанковых мин

Изменить размер текста: A A

Разведка ДНР установила, что в район Марьинки, что к западу от Донецка, украинские боевики пригнали двенадцать бронетранспортеров и установили 580 противотанковых мин. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Вскрыли позиции вооруженных формирований Украины в районе контрольно-пропускного-пункта «Марьинка», а также наличие техники в жилых кварталах подконтрольных населенных пунктов: в районе Марьинки - 2 БМП из состава 28-й бригады, в районе поселка Славное Марьинского района - 1 БТР, 1 БМП и 2 БРДМ из той же бригады, а также в районе поселка Тамарчук того же района – 6 БМП, 3 бронемашин и зенитной установки ЗУ-23 из состава 128-й бригады, - говорится в сообщении.

В Управлении Народной милиции добавили, что в окрестностях Марьинки и Славного зафиксирована установка свыше 580 противотанковых мин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин раскритиковал чиновников, рассказал о достижениях Республики и поставил цели на следующий год

О чем Глава ДНР говорил на ежегодном послании к депутатам Народного совета (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU