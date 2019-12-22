2019-12-22T11:16:57+03:00
Политика

Зачем украинские боевики пригнали в Марьинку 12 бронетранспортёров

И в ее окрестностях установили больше 580 противотанковых мин
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики пригнали в Марьинку 12 бронетранспортёров. Фото: ФейсбукУкраинские боевики пригнали в Марьинку 12 бронетранспортёров. Фото: Фейсбук
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Разведка ДНР установила, что в район Марьинки, что к западу от Донецка, украинские боевики пригнали двенадцать бронетранспортеров и установили 580 противотанковых мин. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Вскрыли позиции вооруженных формирований Украины в районе контрольно-пропускного-пункта «Марьинка», а также наличие техники в жилых кварталах подконтрольных населенных пунктов: в районе Марьинки - 2 БМП из состава 28-й бригады, в районе поселка Славное Марьинского района - 1 БТР, 1 БМП и 2 БРДМ из той же бригады, а также в районе поселка Тамарчук того же района – 6 БМП, 3 бронемашин и зенитной установки ЗУ-23 из состава 128-й бригады, - говорится в сообщении.

В Управлении Народной милиции добавили, что в окрестностях Марьинки и Славного зафиксирована установка свыше 580 противотанковых мин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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