Денис Пушилин раскритиковал чиновников, рассказал о достижениях Республики и поставил цели на следующий год

На протяжении уже почти шести лет Донецкая Народная Республики доказывает, что способна отвечать на любые вызовы, отстаивать и защищать свои интересы. Об этом на ежегодном послании к депутатам Народного совета заявил Глава ДНР.

Лидер государства в своей речи говорил о достижениях и поставил задачи на будущее, чтобы граждане смогли почувствовать изменения к лучшему. Денис Владимирович отметил, что цель не простая, но достижимая, учитывая бойцовский донбасский характер.

- Во главу угла мы должны поставить интересы простого человека, - говорит депутатам Пушилин. - Задачи, стоящие перед нами, носят долгосрочный характер, но закладывать условия для их решения необходимо уже сегодня. Время на раскачку уже прошло. Людей интересует результат. Они хотят видеть практические положительные сдвиги, а не слышать очередные обещания.

О НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ ЧИНОВНИКОВ

Глава ДНР раскритиковал чиновников, которые всего за пять лет работы государственных органов уже успели отгородиться от народа глухой стеной и реагируют на обращения людей всего лишь отпиской, а даже простые проблемы не решаются.

- О чем это говорит? О некомпетентности, нежелании брать на себя ответственность, и что еще страшнее – о бездушии, - рассуждает Денис Владимирович. - Мало сесть в кресло депутата или чиновника – нужно уметь помогать людям, отстаивать их интересы, брать на себя ответственность за их судьбу и судьбу всего государства.

ОБ УРОВНЕ ЖИЗНИ

У жителей Донецкой Народной Республики очень низкий уровень доходов. Однако власти всеми силами пытаются повышать размеры социальных выплат и зарплат. Сегодня минимальная пенсия – четыре тысячи рублей, это в два раза больше, чем в 2015 году. Очередное повышение суммы выплат запланировано на начало 2020 года.

- Размер пенсии повысится на 20%. Кроме того, в разных объемах запланировано повышение социальных выплат и пособий. С 1 января 2020 года на 26% увеличатся оклады бюджетников, - анонсирует Глава ДНР. - Процесс поэтапного повышения будет продолжен. Нам предстоит за несколько ближайших лет выйти на уровень доходов соседних областей Российской Федерации.

Ежегодное обращение Глава ДНР к депутатамФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

О ЗАДОЛЖЕННОСТЯХ

На протяжении долгого времени работникам госпредприятий задерживают заработные платы. Бывает такое, что зарплату за сентябрь платят в декабре, и то – не всю, а процентами. Есть предприятия, где задолженность осталась в наследство от Украины. Этот вопрос представители ДНР решают на переговорах в Минске.

- Однако в этом году мы столкнулись с задержками выплат на предприятиях Республики. Это абсолютно недопустимо. Людям неважно, по какой причине это произошло: сбой в работе программы, недобросовестность, неумелое управление предприятием или другие причины. Людям важна стабильность! – сказал Пушилин.

О БЕЗРАБОТИЦЕ

Проблему с уровнем безработицы в Республике можно решить с запуском неработающих предприятий и с открытием новых. Денис Пушилин сказал, что в этой проблеме есть не только внешние факторы, а и внутренние, с которыми можно справиться.

Во-первых, нужно создать благоприятные условия для бизнеса, чтобы предприниматели были заинтересованы в возобновлении работы.

- Но и интересы государства нельзя забывать. Нельзя допустить, с одной стороны, увеличения налогообложения предприятий до непосильных размеров, с другой – снижения налоговых поступлений в бюджет. Нужно найти золотую середину, - сказал Глава Республики.

О КОРРУПЦИИ

Практически в каждом государстве процветает коррупция. За пять с половиной лет существования в Донецкой Народной Республике такая проблема тоже появилась. Однако в 2020 году с ней будут активно бороться

Глава ДНР призвал депутатов разработать четкую схему, с помощью которой борьба станет эффективной. Срок дал – до начала года.

- Это должна быть своего рода дорожная карта с четкими сроками ее реализации и ответственными за ходом исполнения лицами, - сказал Глава.

На блокпостах на линии разграничения скапливаются большие очереди. Фото: facebook.com

О ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГРАНИЦЫ

Ежедневно границу ДНР пересекают тысячи людей. Процесс этот, мягко говоря, не комфортный. Особенно, если это касается пересечения линии разграничения с Украиной.

- Нужно приложить все силы, чтобы нормализовать работу профильных служб на пунктах пересечения границы, - говорит Пушилин. - Задача не просто в короткие сроки уменьшить очереди и улучшить ситуацию – люди должны проходить пункты быстро и комфортно.

О ВОССТАНОВЛЕНИИ РАЗРУШЕНИЙ

Вооруженные формирования Украины каждый день стреляют по Республики. В результате этого – рушится инфраструктура. За годы войны ВСУ разбили десятки тысяч зданий. Дома ремонтируют благодаря российской гуманитарной помощи. Денис Пушилин заявил об ускорении процесса восстановления жилья и социально значимых объектов.

- Это коснется не только поврежденных объектов в период вооруженной агрессии Украины, но и тех, которые требуют плановых ремонтных работ, - подчеркнул Глава ДНР.

О ЗЕЛЕНСКОМ

Говорил Денис Пушилин и об Украине, отметив, что не стоит питать иллюзий от добрых намерений киевских властей.

- Президент Зеленский не раз уже продемонстрировал, что не нужно верить тому, что он говорит, - рассказывает Денис Владимирович. - Это касается всего, начиная от обещания платить пенсии гражданам республик Донбасса до выполнения Минских договоренностей.

КУДА ИДЕТ РЕСПУБЛИКА?

Глава ДНР заявил, что не стоит оглядываться на Украину: у нее своя дорога, у Донецкой Народной Республики – своя.

- Донбасс пережил очень много испытаний ради возможности жить свободно и развиваться вместе со своей исторической родиной – Россией, - сказал он.

Пушилин отметил получение гражданами Донецкой Народной Республики паспортов Российской Федерации и аккредитацию российскими вузами местных учебных учреждений.

ВСУ стреляют по мирным поселкам каждый деньФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Жители Республики надеются на улучшения качества жизни

Жители Донецкой Народной Республики восприняли поставленные Главой планы с воодушевлением. Многие с нетерпением ждут, когда донецкий край вернет свою промышленную мощь и станет богаче.

- Некоторые говорят, что жизнь в ДНР плохая, мол цены большие зарплат нет и так далее. Я отвечу так – чтобы была зарплата нужно работать пойти. Работа у нас есть. Нет образования? Кто мешал его получить. У нас отличнейшие университеты, - говорит дончанин Сергей Хлебников. – А при том, что мы находимся в условиях войны и блокады – живем достаточно хорошо. В магазинах полки ломятся. При этом продукты не заставляют себя ждать – их быстро раскупают. Власти и пенсии и зарплаты при первой же возможности поднимают. А цены устанавливают предприниматели. В общем меня все устраивает, хотя и хочется улучшений.

Жители Донбасса всегда были тружениками и достойными людьми. Не зря даже президент России Владимир Путин на недавней пресс-конференции сказал, что «Донбасс порожняк не гонит».

- Вся наша история это труд. Взять к примеру «Майдан». Пока там развлекались, скакали – народ работал, - рассуждает жительница Киевского района столицы. - Сколько денег при Украине поступало в Киев? Вот то то же. У нас богатый край и люди здесь хорошие.

С началом войны многие покинули города, спасаясь от смертоносных обстрелов. Однако уже совсем скоро вернулись домой.

- Это наша большая любовь. Тяжело уезжать отсюда. Одним словом, родной дом. Родина. Донецк чистейший город. Я поразилась, когда ночью обстрел: стекла, шифер, кирпичи повсюду, а уже утром коммунальщики все прибрали. Это настоящие герои труда, - сказала дончанка Елена Сергеева.

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