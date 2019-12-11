«Гулял с друзьями и увидел огонь» Школьник не дал пожару перейти на жилые дома

Республики вручили благодарность донецкому школьнику. Восьмиклассник Кирилл Клименко помог предотвратить крупный пожар.

- Проявить смелость, решительность, быстрое действие по предупреждению пожара готов далеко не каждый человек. Благодаря знаниям по противопожарной безопасности и умению правильно действовать в чрезвычайной ситуации, Кирилл помог предотвратить распространение огня по территории частного жилого сектора, - рассказали в МЧС ДНР.

Кирилл Клименко учится в 8-В классе 44-й донецкой школы. Фото: архив героя публикации

Кирилл Клименко рассказал «Комсомолке», что тем вечером он прогуливался с друзьями по улице и заметил вдалеке «что-то красное».

- Гулял с друзями и увидел огонь. Я вызвал пожарных. Мы дождались пока они приехали и потушили огонь, тогда мы пошли по домам, - говорит школьник. - Это произошло возле нашей 44-ой школы. Там есть заброшенное здание детского сада и там, рядом с ним, листва загорелась и дерево с покрышками.

Сотрудники МЧС вручили Кириллу благодарность. Фото: МЧС ДНР

Мальчик рассказывает, что, когда в школу приехали сотрудники МЧС, он сильно испугался.

- Нашего классного руководителя позвал к себе директор школы, - вспоминает Клименко. - Я сильно занервничал, когда учитель зашел, посмотрела на меня и сказала: «Кирилл, готовься». Заходит сотрудник МЧС, мне вручают благодарность, жмут руку. Я был в шоке.

Спасатели вручили школьнику благодарность. Фото: архив героя публикации

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