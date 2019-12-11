Глава ЛНР подарил ноутбук 10-летнему жителю Фрунзе Владику Тарасову
Помощник Главы Луганской Народной Республики Марина Филиппова приехала в поселок Фрунзе с особой миссией. Она привезла подарок от Леонида Пасечника – талантливому 10-летнему Владику Тарасову из многодетной семьи.
Мальчик отправил Леониду Пасечнику видеообращение, в котором рассказал, что мечтает о компьютере. Владик попросил Главу Республики исполнить его мечту, за что пообещал Леониду Ивановичу хорошо учиться и быть послушным.
- Сегодня исполнилась мечта Влада. Самое главное в сегодняшнем событии то, что дети не разучились мечтать и они верят в чудо. Мы, взрослые, должны сделать все, чтобы их мечты сбывались, - сказала помощник Главы ЛНР.
10-летний счастливчик и его родители поблагодарили Главу ЛНР за то, что он услышал просьбу и исполнил заветную мечту.
- Этот подарок стал для всех троих детей нашей семьи настоящим предновогодним волшебством, - сказала мать семейства.
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ИСТОЧНИК KP.RU