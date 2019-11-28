2019-11-28T09:28:25+03:00
Звезды

Одесса-мама в холодном Донецке: Премьера муздрамы «На углу Дерибасовской – 2» ждет дончан

Мадам Рубинштейн встречает гостей в Театральной гостиной Донецка [видео]
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Мадам Рубинштейн снова ждет дончан в Театральной гостиной.Мадам Рубинштейн снова ждет дончан в Театральной гостиной.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Театральная гостиная муздрамы Донецка распахнула свои двери для гостей. Очередная премьера режиссера Анны Цыбань «На углу Дерибасовской – 2» стала продолжением колоритной одесской истории, презентованной в прошлом году. Оркестр, живой звук, близость артистов и зрителей так всем пришлись по душе, что решили это повторить.

Режиссер Анна Цыбань. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Режиссер Анна Цыбань.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Популярность этой программы была невероятная. «На углу Дерибасовской – 1» стал выездным спектаклем, который мы показали во многих городах Республики, - рассказала Анна Цыбань. – Зрители вместе с нами пели, танцевали и потому, по обоюдному желанию, родился замысел продолжения этой истории. Она подарит дончанам новогоднее настроение, но показывать ее зрителю мы будем и после нового года. Мне кажется, всем нам этого очень не хватает – забыть суету, проблемы, выбросить все из головы и просто посмеяться с друзьями.

Эта история подарит праздничное настроение, но повторять программу будут не только под Новый год. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Эта история подарит праздничное настроение, но повторять программу будут не только под Новый год.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В постановке задействованы уже знакомые артисты-вокалисты: Елена Доценко, Александр Папирник, Яна Зубарева, Наталья Качура и новичок этой программы – Александр Черный.

Один из новых артистов драмы - Александр Черный. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Один из новых артистов драмы - Александр Черный.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Ресторанчик «Семь сорок», артисты оркестра с непременными белоснежными кашне и, конечно, яркое еврейское семейство, в котором Мадам Рубинштейн правит бал. Тут тебе и разборки с зятем, и сватовство племянника Семочки, и рождение маленькой Сарочки.

Ресторанчик "Семь сорок" в Театральной гостиной распахнул двери для дончан.Юлия АНДРИЕНКО

В постановке прозвучит 12 песен. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В постановке прозвучит 12 песен.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В постановке звучит 12 песен в оригинальной авторской интерпретации. «Одесса-мама», «В Кейптаунском порту», «Немножечко счастья» и многие другие. Настоящим шедевром стало исполнение женским трио легендарной «Хава нагила», заставившем зрителей буквально стонать от восторга.

Премьера ждет дончан 1 декабря. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Премьера ждет дончан 1 декабря.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Постановка способна полностью перезагрузить вас, и вы сами не заметите, как начнете вскоре пританцовывать, сидя за столом и, таки, будьте готовы, что песни из ресторанчика «Семь сорок» еще долго будут звучать у вас в голове.

Эта история полюбилась дончанам. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Эта история полюбилась дончанам.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Премьера постановки ждет дончан 1 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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