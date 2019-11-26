«Еда – это право, а не привилегия»: Студенты из Горловки тратят стипендию, чтобы накормить нищих

Не зря говорят, что голодного может понять только тот, кто сам голодал. Как-то наблюдала старика-бомжа, одиноко сидящего у остановки, мимо которого протекала людская река, не замечая его. Как вдруг возле него остановился студент, раскрыл свой рюкзак и вытащил заботливо завернутые мамой бутерброды. Один бутерброд он протянул старику, другой – принялся уминать сам.

Объединились под Рождество

А есть те, кто кормит нуждающихся уже не первый год. Это студенты из Горловки, в Донецке они учатся в различных вузах, а приезжая на выходные домой, находят время помочь обездоленным. Готовят каши и макароны, закупают тушенку, колбасу и хлеб, заваривают чай и прихватив консервацию, уже два года выходят на улицы Горловки, чтобы покормить нуждающихся. Свое движение назвали «Свободное мышление».

Их цель – не воспитывать тех, кто попал в беду, а просто помочь, насколько это возможно. Фото: архив героев публикации

- Пару лет назад под Рождество мы собрались с друзьями, слово за слово, разговорились о том, как много в нашем городе бездомных, нищих, попрошаек и каково им приходится сейчас, в холод, - вспоминает Александр Бабак, 23-х летний студент технического университета, который стал основателем движения. – Решили сделать самое простое – выйти на улицы и накормить таких бедолаг. Сначала нас было всего несколько человек, сейчас больше десятка. Подобное движение, кстати, есть во многих городах России и называется «Еда вместо бомб». А для нас, живущих на войне, оно тем более актуально.

Они знают судьбы почти всех своих подопечных. Фото: архив героев публикации

Еду для нуждающихся студенты готовят самостоятельно, благо, у каждого есть опыт самостоятельного проживания без мам и пап. Эту инициативу заметили обычные горловчане и стали помогать ребятам продуктами.

"Еда вместо бомб" - такое название у проекта. Фото: архив героев публикации

Скидываются со стипендии

- У нас есть касса, куда мы скидываемся, получив стипендию. С этих денег закупаем продукты и одноразовую посуду, - рассказывает 18-летняя Алевтина Домник, студентка Академии управления, она и ведет кассу. – А консервацию, по возможности, каждый приносит свою – кто чем богат. Заворачиваем кастрюли в полотенца и пакеты, чтобы еда как можно дольше оставалась горячей и выходим на улицу. Раньше ходили искали нуждающихся, а сейчас стараемся собирать их в одном месте и кормим. Распечатали приглашения с адресом сбора и раздали их обездоленным заранее. Многие горемыки уже знают нас и ждут. Даже шутят: «А что у нас сегодня в меню? А сладенькое будет?» Стараемся их баловать, когда есть лишние деньги.

"Еда вместо бомб" - такое название у проекта. Фото: архив героев публикации

Услышать словосочетание «лишние деньги» от студентов, да еще и в бедном военном Донецке – само по себе нонсенс. В самом начале многие окружающие и близкие студентов считали блажью их занятия.

"Еда вместо бомб" - такое название у проекта. Фото: архив героев публикации

- Почти у каждого из нас были трения с родителями по поводу кормления нуждающихся. Нас пытались отговорить, изумлялись – зачем это нам, - признается будущий стоматолог, 18-ти летний Сергей Сергеев. – А сейчас вот я не успевал, так отец помог мне, сам кашу сварил. Нам и наши подопечные сначала не слишком доверяли. С чего это, мол, мы их кормим, а может мы там домешали чего-то в еду? Еще были те, кто считал, что это нам нужно для карьеры. Но мы не состоим ни в каких официальных движениях, а объединились, потому что помогать кому-то, пусть даже просто накормив его, здорово. Ведь еда – это право, а не привилегия. Приятно видеть, что тот, кто минуту назад сидел хмурый, улыбается и разговорился. Ведь все мы люди, а нужда может случиться с каждым. И это единственный ответ, почему мы этим занимаемся.

Еда - это право, а не привилегия. Как же это верно! Фото: архив героев публикации

Не ставим цели кого-то воспитывать

- А еще нас упрекали в том, что мы даем неимущим рыбку, вместо того, чтобы дать удочку и чуть ли не обвиняли нас, что мы продлеваем мучения бедолаг. Даже вредителями нас назвали, - говорит Александр. – Но ведь мы не государство, не соцработники. Это там должны помогать системно. А для нас уже хорошо, если получилось выйти несколько раз в месяц и покормить нуждающихся. Ведь каждый выход это 3-4 больших кастрюли еды, несколько буханок хлеба, кетчуп, чай.

Еду студенты готовят сами. Фото: архив героев публикации

В числе тех, кого кормят студенты, могут быть самые разные люди. Объединяет их одно – нищета.

- Мы не осуждаем никого, причины такого бедственного положения у каждого свои, да и цели у нас такой нет – воспитывать, - улыбается Алевтина. – Однажды горловчане нам передали детское питание, мы кинули клич и пришел мужчина, который сам воспитывает нескольких детей, жена умерла, им приходится несладко. Очень обрадовался помощи. А сколько таких, о ком никто не знает!?

Ребят уже знают многие в Горловке. Фото: архив героев публикации

Студентам показалось мало просто кормить несчастных голодных, недавно они решили собрать детские вещи, игрушки и отнесли в детские дома.

Решили регулярно посещать детские дома, хотя морально это непросто. Фото: архив героев публикации

А кроме того регулярно организовывают рейды «Чистый город».

Летом убрали городские пляжи, ведь отдыхать приятно в чистоте. Фото: архив героев публикации

Итог всего одной уборки. Фото: архив героев публикации

- Меня так родители воспитали, я не могу видеть валяющийся мусор, битые бутылки, - рассказывает Алевтина. – А потому купили с ребятами мешки, перчатки и вперед. Убрали пляжи городских прудов.

- Недавно был случай. Мужчина срывает какой-то плакат, что-то ему там в написанном не понравилось и засовывает его в щель в стене дома. Я подошел к нему и говорю: «Мужчина, не нужно так делать. Вон рядом урна, туда бы и выкинули». На что он, изумленно глядя на меня, говорит: «Вы так вежливо меня попросили, что, пожалуй, я так и сделаю» и отнес мусор в урну.

Останется ли такая активная молодежь в Донбассе или уедет куда-нибудь искать счастья? Спросила их об этом на прощанье. Признались, что останутся дома, если найдут себя здесь, будут чувствовать себя нужными.

А тем временем ребятам нужна помощь в их проекте, ведь каждый пакет гречки – это несколько накормленных людей. А потому они не откажутся от поддержки неравнодушных людей. Связаться с ними можно, написав основателю движения «Свободное мышление» Александру Бабак.

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