Как получить российское гражданство в ДНР

Жители ДНР продолжают подавать документы на получение паспорта ДНР, а затем и паспорта РФ и оформляют российское гражданство. Процесс идет не так быстро, как хотелось бы.

- Записался в электронную очередь, - рассказывает дончанин Михаил. – Обещают принять документы на республиканский паспорт только в июле! А когда российского добьюсь – даже не представляю. Почему все так медленно – не понимаю.

Тем временем, процесс получения паспортов находится на личном контроле Главы ДНР. Регулярно проводятся совещания, чтобы как – то оптимизировать процесс.

- Подать заявления о приеме в гражданство и выдаче паспорта гражданина Российской Федерации граждане Донецкой Народной Республики могут в любом отделе/секторе Миграционной службы с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов, - рассказывают в Миграционной службе. – А если не зарегистрировались по электронной очереди - можно подать заявление о приеме в гражданство Российской Федерации в ближайшее территориальное подразделение Миграционной службы. Там же проконсультируют по переводу документов и нотариального заверения.

Телефон горячей линии Миграционной службы МВД ДНР: 071-099-49-49 или короткий номер 494.

Талон электронной очереди можно оформить в ближайшем Едином центре связи ГП «Почта Донбасса».

Получить информацию о Единых центрах связи и ознакомиться с ближайшей датой приема можно на сайте ГП «Почта Донбасса»: www.postdonbass.com в разделе «Электронная очередь».

- Хорошо организациям, у которых за получение паспортов взялись отделы кадров, говорит Михаил. – Там все делается централизованно, к тому же кадровики четко знают – как правильно сделать ксерокопии и т.д. Так что переделывать по десять раз не приходится. Но я предприниматель, отдела кадров у нас нет.

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