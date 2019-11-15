Как жителям ДНР получить российскую пенсию?

Ажиотаж по поводу получения российских паспортов не утихает. Уже более 55 тысяч жителей ДНР подали заявления на получение гражданства РФ, более 33 тысяч уже получили российские паспорта. Такие данные по состоянию на 1 ноября 2019 года озвучила Миграционная служба ДНР.

Процесс оформления документов находится под личным контролем Главы Республики. Денис Пушили постоянно требует улучшение условий приема документов. И Миграционная служба заявила, что пунктов по приему документов станет больше.

Тем временем, жители отмечают, что в очередях на подачу документов очень много пенсионеров.

- Наверное, мечтают о российских пенсиях, - говорит водитель Михаил Смирнов. – Мне обещали работу в Воронеже, водителей не хватает. Но получить паспорт пока не могу, сейчас еще республиканский не оформил. Скорее всего, российский будет весной.

Винит в этом Михаил большое количество пенсионеров. Но так ли легко им будет получить российскую пенсию? Вот что ответил донецкий адвокат Виктор Рябенко:

- При назначении пенсии гражданам республик Пенсионный фонд России будет руководствоваться Соглашением о гарантиях прав граждан государств – участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения, заключенного в 1992 году. Там говорится, что страны выплачивают пенсии проживающим на их территории гражданам стран – участников Соглашения. Российские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, а так же в ДНР или ЛНР, не назначаются. Если пенсионер зарегистрируется (пропишется в России), то пенсию ему назначат. Пенсионный фонд РФ сделал заявление, что поможет новым гражданам с оформлением документов (подтверждение стажа, заработка и т.д.).. Для этого ПФ России будет связываться с Пенсионным фондом Украины, или республик. Это огромная бюрократическая волокита, - считает адвокат. – Но многие наши пенсионеры закаленные настолько, что выдержат!

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