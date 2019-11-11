«Проволока была оплетена вокруг шеи и впивалась острыми краями глубоко в плоть!» Жестокие издевательства над собакой потрясли зоозащитников

После каждого разговора с руководителем приюта «4 ЛАПКИ» Ириной Волик ненароком задумываешься – откуда у людей берется жестокость по отношению к животным? Почти каждый день Ирина вместе со своей командой спасает песиков, которые стали жертвами человека.

Только дончане порадовались счастливому финалу истории Чарли – песика, которого спасали после того, как на него наехал комбайн – и тут снова похожая ситуация – открытая гнойная рана на шее другой собаки.

– Песик бегал на улице. Это рыжий овчар. Позвонила девушка, которая заметила у него проволоку на шее и гнойное воспаление. Мы его забрали и начали спасать, – с болью вспоминает Ирина Волик. – В данном случае ситуация осложнялась тем, что прежде чем что-то делать, нужно было аккуратно удалить толстенную проволоку, которая была оплетена вокруг шеи и впивалась острыми краями глубоко в плоть. Всё получилось!

Донецкий приют для бездомных животных спасает песика по кличке Цофик. Фото: Фейсбук / Ирина Волик

Руководитель приюта рассказала, что операция прошла успешно. Цофика перевели на стационарное лечение и реабилитацию в приют.

- Нам пришлось одалживать деньги чтобы рассчитаться за оказанную помощь в ветеринарной клинике 4 527 рублей. А у нас и так огромный долг за Чарлика. Будем искать выход из этой ситуации, но животных мы бросать не собираемся.

Помочь приюту можно по реквизитам:

Сбербанк России (Ирина Волик) - 5469520025276023

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