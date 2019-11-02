2019-11-02T22:39:02+03:00
Общество

«Теперь он бегает, словно телепузик!» В Донецке собирают деньги на оплату долга за лечение щенка, который попал под комбайн

Все операции Чарли делались в ветклинике в долг [видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Сейчас очень важно оплатить остаток за лечение Чарли – 33116 рублей. Фото: ДЦВМСейчас очень важно оплатить остаток за лечение Чарли – 33116 рублей. Фото: ДЦВМ
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Щенка по кличке Чарли руководитель донецкого приюта «4 ЛАПКИ» Ирина Волик подобрала в поле с тремя травмированными лапками: с открытыми и открытыми переломами.

- Нашли его среди поля в селе Луганское, в крайне тяжелом состоянии! – вспоминает Ирина. - Предположительно, он попал под комбайн. Жизнь истекающего кровью щеночка, висела на волоске... Малыш столько перенес боли, мучений и страданий...

На сегодняшний день, всё это осталось позади и его жизни уже ничего не угрожает.

- Все лапки целые, малыш идёт семимильными шагами на поправку, отъедает бочка и бегает словно телепузик, - рассказывает Волик. - Вместе, нам предстоит длинный курс реабилитации и возможно ещё одна операция, но это будет потом.

< p> Руководитель донецкого приюта «4 ЛАПКИ» сообщила, что все проведенные операции Чарли делались в ветклинике в долг. Потому что средств в приюте не было, а бороться за жизнь нужно было срочно.

"Вот у кого огромная воля и стремление к жизни" В Донецке спасли собаку, которую переехал комбайн.Видео: ДЦВМ

- Мы долго не объявляли сбор средств, потому что сами не знали во что выльется спасение Чарли, - говорит Ирина Волик. - Итоговая сумма получилась 37282 рубля. Такова цена жизни малыша. Да друзья, сумма очень большая. Но мы с вами стали свидетелями настоящего чуда, случилось то, во что никто не верил!

На данный момент удалось оплатить только 4166 рублей.

- Из них 3500 рублей принесли добрые люди в клинику, - рассказывает Ирина. - Сейчас очень важно оплатить остаток – 33116 рублей. Пока у нас долги, мы не сможем лечить и спасать других.

Помочь приюту, вы можете по указанным ниже реквизитам:

Сбербанк 5469 5200 2527 6023 Волик Ирина

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ИСТОЧНИК KP.RU

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