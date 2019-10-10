2019-10-10T13:22:15+03:00
Общество

В Донецке спасают собаку, которую переехал комбайн

За здоровье животного взялся столичный приют «4 ЛАПКИ» [видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Волик забрала щенка и отвезла в клинику. Фото: архив Ирины ВоликВолик забрала щенка и отвезла в клинику. Фото: архив Ирины Волик
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Собачка по кличке Чарли угодила под комбайн, во время работы машины в поле села Луганское. Получив серьезные ранения, животное осталось умирать. К счастью, его заметили местные жители. Они написали в соцсетях о происшествии. Это сообщение увидела руководитель донецкого приюта «4 ЛАПКИ» Ирина Волик, и не смогла остаться в стороне.

- Я увидела пост в фэйсбуке, где писали, что не знают, что делать. Связалась с ними, и уже утром была на месте, - рассказывает «Комсомолке» Ирина. - Он там лежал. На передних и задних лапах были открытые раны, прям кости видны. Началось отмирание тканей.

Чарли после первой операции.Видео: Ирина ВОЛИК

Волик забрала щенка и отвезла в клинику. Там уже сделали первую операцию.

- Проведали Чарли после операции, когда он вышел из наркоза, - говорит Ирина. - Так больно видеть его страдания, он так плакал и так радовался, виляя хвостиком, нам. Ветеринары будут бороться за лапу, но все равно стоит большой восклицательный знак на ампутации. Завтра будут вторую лапу смотреть.

Приют «4 ЛАПКИ» нуждается в помощи. Поддержать приют – карта Сбербанка 5469 5200 2527 6023 на имя Ирины Волик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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