«Напиши и на нас доносы, стукач!»: Дончан возмутил арест смелого мужика из Рубежного

Украина борется, что есть сил, с наследием «проклятого совка»: свергает памятники, переписывает историю. И не заметила, как приблизила у себя 1937 год, строча доносы на инакомыслящих.

Именно так поступил журналист ICTV, который выложил фрагмент интервью с жителем Рубежного и призвал СБУ «ату сторонника русского мира». Герой его сюжета не побоялся прямо и без реверансов высказать журналисту свою точку зрения на политику постмайданной Украины, «агрессию России», стал буквально настоящим героем. К сожалению, его имя неизвестно, а потому его сразу окрестили «смелый мужик из Рубежного», а ролик с ним облетел очень быстро интернет, принеся ему народные симпатии.

Владислав Круглов, именно так зовут украинского журналиста, попытался сделать из мужчины объект травли, однако, сам стал таковым. Он заслужил самые нелицеприятные прозвища зрителей: «стукач», «гнида», «доносчик», «подставка под микрофон».

Сегодня, как сообщают местные жители и представитель Народной Милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, смелого мужчину из Рубежного арестовала СБУ. Правда ли состоялся арест, пока не совсем ясно.

Дончан эта новость привела в ярость. Страницу провокатора-журналиста атакуют с оскорблениями.

- Стукач, напиши и на меня донос, хотя я житель Украины, но я не поддерживаю ее политики, - пишет Сергей из Артемовска, переименованного в Бахмут. – Ты сам и показал, что мужик из твоего сюжета прав на все 100% - Украина и правда фашиствующая, в ней нет места инакомыслию. Это Германия 1939 года. Ты хотел показать своего героя лжецом, а сделал все, чтобы народ увидел его правду. Его, а не твою! В Украине и правда 1937 год. Где ж ваша демократия и свобода слова?

Сергея поддерживают тысячи людей, а смелый мужчина из Рубежного снискал настоящую народную славу.

- Пусть этот журналист теперь попробует жить с клеймом стукача и доносчика, - говорит Марина из Авдеевки. – Вот он уровень пропагандистов Украины. Хотя, чему удивляться в стране, где шестой год процветает клоака стукачей – сайт «Миротворец»? А мужик, безусловно, герой! Так можно арестовать большую часть Украины, которая разделяет мнение мужика из Рубежного.

- Я думаю, ничего с мужчиной не сделают плохого, - оптимистично настроена Елена Георгиевна из Донецка. – Отпустят. Вот только для всех этот журналист продемонстрировал подлое лицо современной Украины. Я уже не говорю о стандартах журналистики, коей не осталось на Украине.

Лично для меня последним журналистом Украины стал Олесь Бузина, убийц которого до сих пор не осудили. После этого все разговоры о журналистике, свободе слова, защите точки зрения на Украине можно забыть. А все происходящее лишь симптомы одной болезни укушенной майданом страны.