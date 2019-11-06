«Если бы Рубежное знало, что будет дальше, оно бы сразу встало и ушло на сторону Республик» – соцсети восхитил ролик из Рубежного, где прохожий правдой заткнул украинского журналиста

«И один в поле воин» – именно под таким названием ролик разлетелся по сети в считанные часы. так можно сказать о смелом или, даже, бесстрашном жителе Рубежного.

Судя по одежде, действие происходило с месяц назад, когда Украина подмахнула не глядя соглашение о разведении сил и средств в Петровском и Золотом. Пришлось выполнять, но «патрыотычно настроенни цывильне насэлення та вийскови» тут же закричали «Ни капитуляцийи!». Журналист украинского канала прибыл в небольшой городок Рубежное, что сейчас находится на временно подконтрольной Киеву территории ЛНР. Для придания правдивости – типа не мы одни, все жители против, журналист обратился к прохожему, на вид обычному работяге. Ничего не предвещало беды, как говорится. Представитель неполжывого ЗМИ был уверен, что сейчас услышит что-то типа – Да, такого нэможно допускаты, наши хлопци гынуть и прочее бла-бла-бла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="630" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/742204" frameborder="0"></iframe> И один в поле воин.Житель Рубежного правдой пригвоздил украинского журналиста! другой источник

А в ответ получил:

- Только дебил может не поддерживать разведение войск и еще тот, кто зарабатывает на войне – люди без чести и совести.

Бедолага журналист, еще не понял, на кого нарвался, и задал уточняющий вопрос:

- А что бы сейчас сделало Рубежное, если бы провели референдум, как 2014 году?

На что получил совершенно неожиданный ответ, за который в редакции канала уж точно премии не выпишут.

- Если бы Рубежное знало, что будет дальше, то Рубежное бы все стало, и ушло на ту сторону. Сразу. Чтоб вот этого бардака не видеть. Или вам нравится этот беспредел, который происходит? Полицаии вообще нулёвые, только форму надели, а содержание еще хуже стало.

- Я вас про Украину спрашиваю, - явно недоуменным голосом переспросил журналист.

- А я вам про шо рассказываю? Про Марс?

- Я вас просто спросил, что выбрало бы Рубежное – Россию или Украину

- А причем тут Россия? Давай сразу начнем, что Россия тут не причем.

- Я про то, что здесь в четырнадцатом году происходило…

- А что тут в четырнадцатом году происходило?, - перехватил инициативу разговора мужчина из Рубежного

- Ну митинги, - мямлит журналист

- Какие митинги? Ты был тут в четырнадцатом году?

- Ну да

- Где ты был? На каком митинге ты был?

- На проукраинском митинге…

- Когда?

- В апреле

- В апреле тридцатого числа, когда привезли из Днепропетровска три автобуса нанятых. Которых местная дружина защищала, сдерживала жителей, а днепропетровские били дружину бутылками по голове. Но ты этого не видел, правда?

- Люди вышли за Украину

- Какие люди? Ты понимаешь, ты рассказываешь. Я тоже здесь был. Сколько людей было за Украину? Вывели из интернатов инвалидов. Или ты этого не знаешь? Знаешь, но почему-то делаешь лицо, что не знаешь.

- Рубежное – территория Украины, - судя по всему от отчаяния завел свою привычную мантру бедолага журналист

- Рубежное – это Украина, но у нас с тобой Украины разные – у тебя фашистская Украина, а у меня нормальная.

- Нормальная это какая?

- Нормальная? В нашем городе была тишина и покой. Когда какие-то праздники милиция ходила, где дорогу опасно переходить и все. А сейчас везде стоят дебилы с автоматами. Ты считаешь это порядок? До появления этих ваших заукраинцев, у нас были тишина и покой. А бардак был там, у вас. А у нас люди на работу ходили, а у вас за бабки ходили на митинги. Или не так? Я знаю, что ты скажешь – «люди, в порыве вышли, чтоб сместить…» кого сместить? Куда? Покажи, что сместили, и что получилось в результате? В результате мы все оказались глубоко-глубоко. Или я не прав и ты видишь что-то хорошее?

- Вижу что хорошее

- Например?

(мое любимое место)

- Я вам не обязан отвечать, - смело заявил журналист!

- То есть, я тебе отвечаю, а ты мне не обязан? Я просто прошу – покажи мне пальцем, что хорошего ты видишь?

- Ну хотя бы, что Украина создала армию, которой до этого не было, - вспомнил методичку представитель СМИ.

- А она сейчас есть ?Армия? Ты почему не в армии?

- Потому что я журналист

- Потому что ты трус. И он трус (оператор). Армия у нас есть… И что? А пенсионеры как живут? А экономика?

- Тут бы ЛНР была…

- Причем тут ЛНР? Вы развалили страну, а теперь ты говоришь – а если б ЛНР была. Ты был в ЛНР?

- Да, два с половиной месяца!

- Ты был на той стороне?

- Я был, когда была оккупация

- Какая оккупация? Ты видел российские войска? Нет. От кого люди прятались в подвалах? От украинской артиллерии. И ты сам это прекрасно знаешь, если ты тут был.

После этих слов представитель самых нэполжывых ЗМИ не выдержал и убрал микрофон, отказываясь продолжать разговор. Но не так-то прост наш прохожий.

- Тогда ты просто трепло, - улыбнувшись в лицо журналисту заявил мужчина, - Ты утверждаешь, что здесь была оккупация, значит тебя здесь просто не было, значит, ты просто бла. Бла. Бла. Тебя здесь не было, ты ничего не видел, а несешь брехню. Зачем ты это делаешь? Здесь вообще никого не было. Один блок-пост стоял там, а украинский вот там. Рубежное было нейтральной территорией. Тут вообще никого не было. Вообще. Те приезжали по сигареты и те приезжали по сигареты. Ваши же написали, что за Рубежное были бои четыре дня. Тут ни одного выстрела не было!

- Ну в городе не было, а за городом были… - вяло возразил айстивишник

- Где за городом? Две украинских мины прилетело на кладбище – могилы разворотили – это было. НО ты же этого не скажешь? И не покажешь этого. Правда? Правда. Потому что ты за это леща получишь. И вся твоя работа, вся твоя борьба заключается в том, чтобы просто брехню наговорить. Видишь, ты даже не отрицаешь этого. Ты привады боишься. Чтоб правды не боятся – съезди туда, съезди сюда. Покажи как тут, как там тогда будет правда. Есть поговорка – чем дальше в лес тем толще партизаны. Чем дальше от линии фронта – тем больше российских войск. В Киеве и на западэнщине все знают, что тут российские войска воюют, а тут никто не знает. А почему? А потому что ты и там не был.

- Как вас зовут?

- А зачем? Захотят – по записи найдут. Хотя я по-моему ничего такого не сказал?.

- Это ваше мнение

- Да мое. Мое. Как и большинства горожан, я думаю. Кроме тех упырей, коррупционеров, которые сбежали на ту сторону.

- Спасибо

- Обращайтесь.

Мужик, конечно же, достоин всяческих похвал. Хотя, скорей всего смелый он не от смелости, а от отчаяния. С другой стороны это прямо-таки пособие по работе с украинскими СМИ – все лозунги разбиваются вдребезги об конкретику и факты, которые, как известно, самая упрямая в мире вещь даже для журналистов «самых правдивых в мире» украинских СМИ и ура-патриотов. А если человек в теме, как жители Рубежного, то, как видно из этого диалога, вся пропаганда украинских телеканалов, бессильна.

И все-таки есть обоснованные опасения, что не оставят его полицаи (как он говорил) в покое.