Продолжение истории о мужике-правдорубе из Рубежного – обиженный украинский журналист хочет сдать его в СБУ

Ожидаемо история "И один в поле воин" из Рубежного, получила свое продолжение. Нашего, не побоюсь этого слова, народного героя обиженка журналист хочет сдать СБУ. Но сначала его, мужчину-правдоруба, надо найти. С этим призывом - "кто узнал - пишите в личку" журналист и обратился к широкой общественности со своей странички в соцсетях.

Но не тут-то было. Вскрылись новые подробности. Напомним, никому неизвестный журналист украинского телеканала проводил опрос на улицах Рубежного. Съемочную группу телеканала вывела на улицу нужда – нужно было фекальный сюжет о том, что нельзя допустить отвода, "бо цэ капитуляция", завернуть в красивую обертку из мнений обычных людей – дескать, не мы так решили – народ так хочет. Но что-то пошло не так. Прохожий, к которому обратился журналист, как говорится, "закатал в асфальт", представителя нэполжывых ЗМИ просто правдой и знанием ситуации.

Прямо скажу, не хотела бы я быть на месте журналиста. Инициативу разговора перехватил мужчина, интервьюер имел вид бледный, растерянный, что-то невнятно мямлил в ответ, в общем – «это фиаско, братан!». Но вместо того, чтоб сожрать флешку с исходниками, чтоб никто этого позора не увидел, Владислав Круглов (так звать журналиста) выкладывает видео на своей страничке в соцсетях, откуда, собственно, оно и начало свое шествие.

При этом в посте к видео Владислав открыто призывает «наказать сепаратиста» - найти и сдать СБУшникам. Комментарии посыпались отнюдь не поддерживающие, а как раз наоборот. Настолько наоборот, что Владислав видео-то удалил, отключил комментарии. После заменил исходное видео на уже смонтированный «как надо» сюжет. Но, как известно, «гугл помнит все».

Удаленный кругловым пост. Фото: скриншот станички ФБ В.Круглова

Удаленный кругловым пост. Фото: скриншот станички ФБ В.Круглова

Но "нэ так сталося, як гадалося". На защиту мужчины-правдоруба стали и жители республик, России, европейских стран и даже Украины! Последние в корне развенчали «правдивые» выводы Круглова о соотношении «патрыотив» к пророссийски настроенным жителям Рубежного - 70/30 процентов. Понимаю, признать тяжело, но, Круглов, крепитесь – сепаратистов в вашем государстве гораздо больше.

Илона (жительница Артемовска (после так называемой декомунизации Покровск, временно подконтрольный Украине) Надо обращаться ко всем жителям в Рубежном. Понимаю они тоже запуганы этими защитниками, но всё равно человека этого нельзя в обиду давать. Он сказал правду за всех, не побоялся. А этот чмошник журналюга, ничего от бумеранг уже на подлёте.

Ирина Агеева (Италия) Дорогие мои друзья! Очень нужна ваша помощь, особенно жителей Рубежного! Кто знает этого отважного человека, напишите мне в личку его координаты. Ему грозит опасность. Мы , жители Европы, ваши соотечественники напишем в Европейский суд по права человека. Проведем пикеты под посольством Украины. Подадим ноту протеста. Защитим Свободу слова на Украине.

Сергей Никитин (Москва) Давайте посадим журналиста. Выложив подобное "сепарское" интервью он нарушил закон - распространил "сепарскую пропаганду" Правда скот спохватился и удалил в фесбуке видео интервью но есть свидетели и тд . Нужно писать заявления и требовать его ареста

Вся вина мужчины заключается в том, что он высказал мнение отличное от мнения Владислава. «Комсомолка» также присоединяется к просьбам – если вам известны какие-то данные этого мужчины, сообщите нам. Мы приложим все силы, чтоб не дать его в обиду.