Британец, спасший в Одессе барельеф Ленина: Народ Донбасса не вернется в Украину - слишком много крови было пролито

Британский фотограф Дин Брайен был в Донецке в мае этого года. Он приехал в Республику для того, чтобы посмотреть на происходящее здесь своими глазами. Вместе с «Комсомолкой» Дин провел несколько дней - увидел Парад Победы в центре города, празднование дня Республики и посетил прифронтовые поселки.

Прошло уже полгода. Но все это время у себя на родине Дин продолжает рассказывать о своей поездке. Он пытается открыть глаза людей на происходящее в Донбассе и не опускает руки. Буквально каждый день британец выкладывает в социальные сети фотографии, которые сделал в Республике. Как на это реагируют его земляки? Для чего Брайен еще раз приедет в Донецк? Об этом фотограф рассказал в эксклюзивном интервью «Комсомолке».

- Какие впечатления от Донбасса ты увез с собой в Британию?

- У меня отличные впечатления. Донецк - красивый и чистый город. Мне нравилось каждое утро выходить на прогулку от моего отеля, по улице Артема, до площади Ленина. По дороге я заходил в кофейню и пил там утренний кофе. Молодая девушка, которая там работает, прекрасно знает английский, и мы говорили с ней о ситуации в Донбассе. Она рассказывала мне, как она любит свою молодую Республику и не может представить возвращение в Украину. Люди были очень дружелюбны ко мне. Я не боялся ходить по улицам. Полицейские, которых я встречал, были вежливыми. Они просто проверяли мои документы, и не просили взяток или подарков, в отличие от киевской полиции.

"Комсомолка" провела для британца экскурсиюФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Ты рассказываешь о своей поездке друзьям и знакомым? Какое у них мнение?

- Когда я рассказываю в Великобритании о своей поездке, люди сначала смущаются и удивляются - почему я решил поехать в такое место? Я объясняю, как Запад был вовлечен в свержении демократически избранного правительства на Украине. Рассказываю о происходящей войне. Это сложно, но я доношу им, как украинская армия, финансируемая Западом, обстреливает невинных гражданских лиц. Я знаю, что моя собственная страна занимается подготовкой солдат Украины, что приводит к гибели мирных жителей в Донбассе.

Я чувствую, что обязан донецким людям - сказать правду, рассказать их сторону истории. Мне никто за это не платит. Приехал в Донецк, потому что это правильно. Я играю только небольшую, но очень важную роль - рассказать правду о происходящем.

- Что у вас в Великобритании говорят о ситуации в Донбассе?

- Когда я вернулся домой, подумал, что британские журналисты будут заинтересованы моим путешествием в Донбасс. Я хотел рассказать им, что там происходит. Но они не были заинтересованы. Честно говоря, для меня это не стало сюрпризом. Здесь у журналистов есть определенная повестка дня - очень антироссийская. Они были бы рады сообщить о чем-либо плохом в отношении России. Именно поэтому они не хотят говорить о том, что происходит с гражданскими лицами в Донбассе.

О том, что происходит в Донбассе, я рассказываю на своих страницах в социальных сетях. Кроме этого, хочу провести в Британии свою собственную выставку фотографий. Надеюсь, мои фотографии покажут правду.

О том, что происходит в Донбассе, Дин рассказывает на своих страницах в социальных сетях. Фото: Дин Брайен

- Что говорят у вас о президенте Украины Владимире Зеленском?

- Когда был избран Владимир Зеленский, я, как и многие люди, надеялся, что он положит конец войне, принесет мир. Но война только усилилась. В глубине души я уже знал, что один олигарх просто заменит другого. Кажется, что в Украине ничего не меняется. Слишком много коррупции и жадности. Богатые становятся богаче, а нормальные трудолюбивые люди продолжают страдать. Мне жаль людей, которые все еще живут на подконтрольной Украине территории.

Я также надеялся, что Зеленский закроет сайт «Миротворец» - он подвергает жизни людей опасности. Это касается жизни журналистов и тех, кто путешествовал по Донбассу, чтобы найти правду. Но, похоже, он тоже этого не сделает.

- Как ты считаешь, будет ли мир в Донбассе? Что для этого нужно?

- Чтобы на Донбассе был мир, обеим сторонам нужно сесть и поговорить. Киевской стороне нужно признать, что народ Донбасса не вернется в Украину. Слишком много крови было пролито. Слишком много жизней потеряно. Слишком много детей убито. Зеленскому нужно это признать. Как только они это примут и поймут, я чувствую, что все может начать двигаться вперед.

- Где ты получаешь информацию о Донбассе? Какие издания читаешь?

- Я получаю большую часть информации от фотожурналистов, которые базируются в Донбассе. В социальных медиа-платформах. Еще читаю ваш сайт.

Брайен, барельеф Ленина и кошка Саша. Фото: Дин Брайен

- Ты обрел в Республике хороших знакомых, с которыми общаешься и сейчас?

- У меня теперь есть много друзей в Донецке, которые помогают с необходимой мне информацией. Это доверенные люди. Они часто спрашивают, когда я вернусь в Донецк?

- Ты снова приедешь в Донбасс? Какие планы строишь на свою поездку?

- У меня много планов на следующую поездку, список огромен. Я хотел бы поговорить с учениками в школе или со студентами в университете, рассказать, почему я приехал. Объяснить, почему британский фотограф решил приехать в их город. Я также хочу провести больше времени на передовой. Я знаю, что многим из военнослужащих пришлось оставить работу и семью, чтобы пойти и бороться. Я хотел бы услышать их истории. Хочу поехать в районы, где были обстрелы, поговорить с жителями, особенно с пенсионерами и детьми.

- Ты приедешь один? Кто-то говорит о желании поехать с тобой?

- Многие люди просят взять их с собой. Но я не могу быть уверен, что они хотят поехать по правильным причинам. Я говорю им, что это не я должен решать. Им нужно связаться с пресс-центром Республики, но при этом у них должна быть подлинная, искренняя причина для желания приехать.

- Ты часто выкладываешь фотографии из Донецка. Не пишут ли тебе угрозы украинские «патриоты»?

- Да, украинские «патриоты» регулярно присылают мне оскорбительные сообщения. Это меня не беспокоит. Я искренне верю, что то, что я делаю, правильно.

Оскорбления исходят не только от украинских «патриотов». Корреспондент Би-би-си, базирующийся в Киеве, часто расстраивается из-за меня. Он всегда спрашивает, почему его не пускают в Республики Донбасса? Я не могу ответить, почему Би-би-си не разрешают приезжать, но многие в Донецке говорили мне, что когда они в последний раз приезжали – лгали, поэтому дончане им не рады.

Я благодарен пресс-центру в Донецке за предоставленную мне полную аккредитацию и возможность приехать, чтобы лично убедиться в том, что происходит на самом деле.

Спасенное полотно с изображением Советского солдата. Фото: Дин Брайен

- Какие три вещи тебе больше всего понравились в Донбассе?

- Это люди, барахолка, где я могу купить советские сувениры, и чистота города.

- Какие три вещи тебе в Донбассе не понравились? (не считая войну и разрушения)

- Невозможно платить картой. Ночной комендантский час и прохождение границы. Это долгий процесс на границе с множеством вопросов. Но я понимаю, что вы находитесь в состоянии войны, и должны быть осторожны, знать, кто заезжает. Это всего лишь мелочи, а не жалобы.

- Тебе интересна тема Донбасса, как журналисту, как фотографу или просто, как человеку?

- Меня интересует тема Донбасса как личность. Быть фотографом помогает мне рассказать историю с картинками. И самое главное - сказать правду.

- Мы знаем, что у тебя появилась кошка. Ты назвал ее русским именем Саша и написал, что она охраняет барельеф Ленина. Это круто! Эта кошка любит сидеть возле барельефа?

- Да, у нее русское имя. Она спит под барельефом Ленина на диване – ее любимое место. Это молодая кошка, ей всего один год. Если бы она была старой, я бы назвал ее Бабой Ягой!

Британец коллекционирует Советские открытки. Фото: Дин Брайен

- Людей, которые бывают у тебя дома, не смущает твоя про-советская позиция и символы Советского Союза?

- Люди в Великобритании знают о моем увлечении. Они знают, что я против декоммунизации и стараюсь сохранить то, что могу. Я собираю советские сувениры, особенно ленинские. У меня есть большая коллекция советских открыток. Многие из этих вещей напоминают о жертвах, которые люди принесли, борясь против фашизма, и об этом должны помнить и уважать люди всех стран. Нацисты потерпели поражение от Советской армии, и люди на Западе должны помнить это.

Недавно мне удалось спасти огромное полотно советского солдата – его мне прислали почтой. Скорее всего, оно было найдено в старой украинской школе. Оно было бы уничтожено украинцами в соответствии с законом «о декоммунизации». Когда я получил посылку, отнес экспонат к специалисту по искусству в Великобритании. Он попытается реставрировать это полотно. Может быть, оно присоединится к Ленину на стене моего офиса.

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Дин удивился тому, что в Республиках Донбасса чтят украинскую культуру, в то время как в незалежной рушат памятники советским и русским деятелям, в том числе писателям и поэтам. Вовсю «воюют» с Лениным.

- Эта волна докатилась до Одессы в то время, когда я работал там, - вспоминает Брайен. - Националисты планировали разбить барельеф с изображением вождя на одном из правительственных зданий, но я наперекор им договорился с местными, чтобы они демонтировали этот барельеф и переслали мне в Британию по почте. За это я заплатил тысячу долларов. Сейчас Ленин украшает мою стену (Подробнее...)