Британец, спасший на Украине барельеф Ленина, приехал в Донбасс

Дин О'Брайен приехал в Донецк, чтобы посмотреть на происходящее здесь своими глазами. О его визите мы узнали за несколько дней до Дня Победы. Дин попросил провести для него экскурсию по центру и окраинам города.

До этого британец делал репортажи в Одессе. Бывал в Славянске, Краматорске и Мариуполе. С ситуацией в Донбассе знаком не понаслышке. Дин решил для себя – чтобы составить полную картину происходящего, он должен попасть в республики Донбасса и пообщаться с людьми.

О'Брайен на месте гибели Александра ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинская полиция поддерживает националистов

Встречаемся с иностранцем в одном из столичных ресторанов. Немного переживаем – наш уровень знаний английского языка оставляет желать лучшего. Но мы вооружены программой на мобильном телефоне – голосовой переводчик, при помощи которого и проходило наше общение.

Вместе с Дином за столиком сидят американец и индус. Первый приехал сюда специально, чтобы посмотреть Парад Победы, второй – защищал Республику на фронте несколько лет. Дин успел познакомиться с этими ребятами в первый день своего пребывания в Донецке.

До этого британец делал репортажи в Одессе. Бывал в Славянске, Краматорске и Мариуполе.Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Британец делает записи в свой блокнот с изображением Юрия Гагарина. Также Дин носит с собой георгиевскую ленту – это как идентификатор того, что он – свой.

- Я приехал на десять дней. Хочу сфотографировать разрушения, которые нанесла украинская армия, посмотреть, как живут люди, пообщаться с местными и побывать на передовой, - рассказывает о своих планах Дин. – Для меня важно показать людям в моей стране, что здесь происходит. Это влияет на сознание, британцы должны увидеть правду.

- Ты впервые в Донецке, до этого ты был на украинской территории. Что тебе удалось увидеть там?

- Я туда приезжал часто, поэтому всё, что там творили националисты, я видел своими глазами. Мне было тяжело смотреть на то, как они обращались с людьми, которые пришли почтить память погибших в Доме профсоюзов в Одессе. Националисты хватали, выталкивали женщин, не пропускали их к зданию, а полиция смотрела на все это и ничего не предпринимала. Просто какой-то ужас.

- Ты же понимаешь, что после поездки в Донецкую Народную Республику дорога на Украину для тебя закрыта?

- Я это знаю. Санкций с их стороны – однозначно не боюсь, потому что туда возвращаться я не планирую. Я намного лучше чувствую себя здесь – в Донецке. К тому же, люди тут очень приветливые.

- Что о твоей поездке думают твои родственники и друзья?

- Многие люди были шокированы тем, что я решил приехать сюда. Я всем им отвечал: почему бы людям не услышать голос народа Республики? Дома меня ждет моя жена - через два месяца у нас официальная свадьба. Так же у нас четверо детей. Она отпускала меня с опасением. Она переживает, чтобы со мной здесь ничего не случилось. На фронте может произойти все что угодно, и она это понимает.

Дин не представляет как люди пережили войну, и продолжают жить во время нее

За барельеф Ленина отдал тысячу долларов

После чашечки кофе предлагаем О'Брайену экскурсию по Донецку. Он с удовольствием соглашается. Первую остановку делаем у Дома правительства. Это здание – символ начала восстания Донбасса. Здесь проходили первые митинги, формировались отряды ополчения. Британец фотографирует надписи, оставленные протестующими в то время и обращает внимание на памятник Тарасу Шевченко.

- Удивительно, что здесь чтят украинскую культуру, в то время как там рушат памятники советским и русским деятелям, в том числе писателям и поэтам. Вовсю воюют с Лениным. Уничтожают любую память о нем. Эта волна докатилась и до Одессы в то время, когда я работал там, - вспоминает О'Брайен. - Националисты планировали разбить барельеф с изображением вождя на одном из правительственных зданий, но я наперекор им договорился с местными, чтобы они демонтировали этот барельеф и переслали мне в Британию по почте.

Спасенный под Одессой барельеф Ленина у Дина дома в Британии. Фото: Дин О'Брайен

Дин показывает фото барельефа, который теперь украшает его дом. Алюминиевый метровый бюст Ленина занял почетное место на стене в гостиной.

- За эту услугу я заплатил целую тысячу долларов, - делится иностранец. - Но теперь частичка истории хранится у меня дома. Это важно для меня, так как я являюсь ценителем культуры.

Не может поверить, что пришлось пережить людям

Дальше едем на Киевский проспект. Здесь люди жили под постоянными плотными обстрелами. Разрушений не счесть. Есть что показать и рассказать иностранному гостю.

По пути встречаются дома, посеченные осколками. Где-нигде окна забиты фанерой. Останавливаемся на пересечении с улицей Полиграфической. Люди рассказывают Дину, что здесь в разгар войны практически не было людей, выйти на улицу – означало отправиться на верную гибель. Показывают место, где прямо на пешеходном переходе от украинского обстрела погиб пенсионер. Британец не может вымолвить и слова – для него это что-то из разряда фантастики.

На асфальте О'Брайен замечает воронку от прилетевшего снаряда. На стене неподалеку видны следы от осколков. Следовательно – понятна траектория разрыва и направление, с которого велся огонь.

На разрушенном Путиловском мостуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Иностранца впечатляет и разрушенный Путиловский мост. Рассказываем ему о происходящем здесь в самый разгар боевых действий.

- Неужели это все реально? Я не могу представить, что люди пережили все это и продолжают жить на войне. Вы сможете отвезти меня на это место? – британец показывает видео того, как украинские военные обстреливают снарядами кладбище вблизи Свято-Иверского женского монастыря.

Впечатлил Свято-Иверский монастырь

Объехав несколько улиц, выезжаем на самую обстреливаемую улицу за время войны – Стратонавтов. Она все так же пустынна. До этого еще можно было услышать звуки ремонта. Кто-то латал кровлю, кто-то забивал фанерами окна, но сейчас, почему-то, увидеть здесь человека – большое везение. Где-то неподалеку все также слышится стрельба.

- Для меня удивительно, что в нынешнее время, практически в центре европейского континента, может начаться война и целые жилые кварталы будут стерты с лица земли, - с печалью говорит Дин.

Дина впечатлил Свято-Иверский монастырьФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ему сложно поверить, что еще пять лет назад эта улица кипела жизнью. Здесь курсировал общественный транспорт. Люди спешили на работу, домой или на рейс из донецкого аэропорта, с которого регулярно во все концы света взмывали в воздух самолеты.

Жизнь замерла. Эта местность напоминает декорации к блокбастеру про апокалипсис. Особенно на такие мысли наталкивает – район Свято-Иверского монастыря, прилегающего к нему кладбища и разрушенного донецкого аэропорта.

Увидев масштаб разрушений, наш коллега расстроено машет головой. Останавливается. Переводит дыхание. И принимается документировать преступления украинской армии.

- Это я точно должен показать западным обывателям, - говорит британец. - Несмотря на такие разрушения, люди приходят сюда молиться. Это трогательно. По приезду домой в Англию я буду писать обо всем увиденном на своем сайте, а в конечном итоге надеюсь открыть фотовыставку. Уже сейчас я начал делиться фотографиями и видео в социальных сетях.

"Комсомолка" подарила Дину работу донецкого мастера Виктора МихалеваФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Следующие несколько дней Дин делал фоторепортажи на празднованиях Дня Победы и Дня Республики в центре Донецка.

- Эти праздники были превосходными. Мои впечатления хорошие. И о городе, и о людях, которые здесь живут. С кем бы я не встречался – все приветливые, - написал О'Брайен в «Комсомолку». - Я вижу, что жизнь здесь тяжелая, особенно в городе, который воюет, но никто не опускает руки. Дончане продолжают жить своей жизнью. Я всячески хочу им помочь – хотя бы информационно.