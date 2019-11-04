«Черно-белое кино» по Юрию Левитанскому: Театр-студия «4 этаж» открыла новый сезон в разрушенной «Юности»

Мне порой снится один и тот же сон о ветхом, старинном здании, весь фасад которого зияет дырами и укутан паутиной. Я знаю, что уже много лет здесь нет никого. Но почему-то вхожу туда и, оказывается, здесь полным ходом идет жизнь – на печи варятся кушанья, пахнет домом и теплом, а меня встречают родные лица. Разница между внешним и внутренним обликом так велика, что я замираю в потрясении. Теперь я знаю, что этот сон о «Юности». Это глядя на нее никогда не скажешь, что внутри полным ходом идет жизнь. И тем не менее это так!

Разве что баннеры на "Юности" сменили на свежие.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вечный август

- А что разве «Юность» работает? – изумляется подвезший меня таксист. И он такой не одинок.

- Еще как работает! – отвечаю я.

Хранитель дворца выбрал солнечную сторону, внутри настоящая стынь.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

После десятка прямых попаданий в 2014 году, уже пять лет без окон и отопления, «Юность» живет, став символом стойкости Донбасса. Мне всякий раз непривычно видеть ее рубища между сверкающей «Шахтар-Плазой» и тарелкой «Донбасс Арены». Разве что сейчас ее укутали в более свежие баннеры, прежние выглядели совсем неприглядно. А может стоило провести недавно прогремевший инвестиционный форум не в шикарной «Шахтар-Плазе», а в «Юности»?

А надо было форум провести в "Юности".Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Еще у входа я чувствую все тот же родной дух прежней «Юности» с шикарным бассейном, зрительным залом на 1073 мест, массой секций и кружков. Такое ощущение, что еще вчера здесь бурлила жизнь, давали концерты, шли репетиции, аплодировала публика.

Гелена Ефимова рассказывает о том, что пришлось пережить сотрудникам дворца и благодарит всех дончан за помощь.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Вот и у меня также. Август был самый мой любимый месяц работы. Дворец словно замирал в предвкушении встречи с ватагой отдохнувшей детворы, мы, педагоги, все выходили из отпусков, а «Юность» постепенно наполнялась шумом и движением. Вот у меня сейчас такой бесконечный август. И я верю, что вот-вот двери «Юности» распахнутся для тысяч дончан, что снова афиши украсят фасад, а дети побегут на репетиции в секции. Вы знаете, на какое количество людей рассчитан дворец? Пропускная способность - три тысячи человек в сутки! - говорит заместитель директора дворца по учебно-воспитательной работе Гелена Ефимова, чья жизнь с самого детства связана со дворцом. – Сейчас идет процесс согласования реконструкции дворца, прошло несколько совещаний в министерстве строительства и, как нам сообщили, на 2020 год планируется полная реконструкция дворца. Включая бассейн, новую котельную и даже комбинат по чистке концертных костюмов! Причем, что важно, без закрытия на это время самого дворца.

Внутри дворца холоднее, чем на улице.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/741782" frameborder="0"></iframe> Дворец "Юность" ждет реконструкции после обстрелов.Юлия АНДРИЕНКО

Помните зимний сад у входа?Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Одно из прямых попаданий. Всего их было десять.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В 45-ть станет ягодкой опять?

Это очень хорошие новости, тем более, что в 2020 году «Юности» исполняется 45 лет! Самое время доказать, что и в 45 лет есть место юности. Но в ожидании ремонта, дворец не почивает в праздности и унынии. Нас встречает бессменный режиссёр театра-студии «4 этаж» Валентина Ефимова. Снаряды чудом пощадили помещение театра, вылетело только пару окон, но стены остались целы. Это позволяет продолжать репетиции и спектакли, обогревая помещение калориферами.

Чудом обошлось без пожара. "Юность" просто скинула стекла, как деревья осенью скидывают листву.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Следы любви Украины.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Следы любви Украины.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- В этом году у нас много новых юных актеров. А есть и такие, кто занимается в театре десятилетиями. Кроме того, мы своими силами открыли еще один балетный класс – перенесли станки и зеркала из разбитого класса в целый, отремонтировали дополнительную раздевалку на солнечной стороне, - рассказала Валентина Михайловна. – Наш театр является единственным среди театров во дворцах, где есть свои актерская, подготовительная, балетная группа, свой звукорежиссер. Мы все это сохранили и сейчас готовим к постановке несколько спектаклей. Поверьте, нам будет чем удивить зрителя.

Жизнь продолжается.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Театр-студия "4 этаж" открыла сезон.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

К слову, каждый год даже сейчас «Юность» проводит не меньше двухсот мероприятий.

Сезон открыли поэзией Левитанского

Сегодня открытие сезона в театре-студии «4 этаж», которая ни на день не прекратила своей работы. Открыли сезон постановкой «Черно-белое кино» по стихам Юрия Левитанского. Мелодии, слова, образы, символы, игра актеров заставляют забыть, что мы находимся в разрушенном дворце, а за окнами, точнее их отсутствием, военный уставший Донецк. Стираются границы и главным становится что-то очень простое и одновременно вечное – любовь, преданность, верность себе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/741780" frameborder="0"></iframe> Это Донецк: Спектакль идет в полуразрушенном дворце без окон и отопления.Юлия АНДРИЕНКО

Театр-студия "4 этаж" открыла сезон.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Постановка "Черно-белое кино" по Юрию Левитанскому открыла сезон.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Театр-студия "4 этаж" открыла сезон.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

И звучит с особенным смыслом это Левитанское: «каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку — каждый выбирает для себя»

Постановка "Черно-белое кино" по Юрию Левитанскому открыла сезон.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Дружный коллектив театра.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Глядя на актеров на сцене, я стараюсь понять, чем живут все эти юноши и девушки, где черпают силы и надежды? Ведь у каждого учеба или работа, а театр – это регулярные репетиции, а еще костюмы, декорации и все на голом энтузиазме. Но для них это больше, чем хобби. Это жизнь. И мне очень бы не хотелось, чтобы такая молодежь уехала из Донецка, не увидев здесь для этой жизни будущего. Вот для них, для тысяч таких же, нужно восстановить «Юность». И сделать это как можно скорее.