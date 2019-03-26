Дворцу молодежи "Юность" в Донецке вернут юность: Россия поможет в восстановлении разрушенного войной здания

О Дворце молодежи «Юность» мы писали не раз. Символ мужества Донбасса, который несмотря на страшные ранения, продолжал свою работу – проводил репетиции в холодных залах, ставил спектакли по русской классике, собирал бардов и жил надеждой. Надеждой, что однажды Дворец воскресят из руин.

Вот так выглядел дворец сразу после обстрела. Фото: Михаил Сдвижков

… Сотрудники дворца говорят, что в 2014 году в «Юность» было 17 попаданий со сторону Украины, из которых только семь пришлись в крышу. Вылетели все окна, разбило металлические конструкции, в некоторых залах обвалился потолок, разрушило систему отопления. Около 70 процентов помещений дворца после обстрела оказались непригодны к эксплуатации.

Тогда в 2014 году от обстрелов ВСУ досталось и краеведческому музею Донецка неподалеку «Юности», вот только музей буквально воскресили из руин и даже открыли в нем новые выставочные залы, которых не было до войны, а «Юность» так и стояла сиротой между ним и тарелкой «Донбасс-Арены», и серые полотнища на разбитом фасаде выглядели, как бинты на ране. Казалось, что за всеми бедами войны, о «Юности» забыли, на мои неоднократные обращения в министерство образования ответ был один: помним, сделаем. И как приятно, когда обещания сбываются.

Дончане на субботнике пытаются ликвидировать последствия обстрела дворца "Юность". Фото: Михаил Сдвижков

Новость о том, что вопрос с ремонтом Дворца сдвинулся с мертвой точки мне сообщила бессменный художественный руководитель и режиссер театра-студии «4 этаж» Валентина Ефимова. К слову театр, за все 30 лет своей жизни, ни разу не прекратил работы – репетиции, спектакли не прервались и в войну.

Валентина Михайловна Ефимова возглавляет театр-студию "4 этаж" 30 лет.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Юля, хочу поблагодарить вас и «Комсомолку». Это и благодаря вам нас услышали, - слышу, как Валентина Михайловна плачет в трубку.

- Ну, что вы? Это вы – главные герои. Если бы вы сдались, оставили свою передовую, то о ремонте можно было бы забыть, - искренне отвечаю я. – Это вы не прекращали проводить мастер-классы, ставить Бунина, приглашать гостей. А я обещаю вам сделать репортаж с восстановления дворца. У каждого из нас свой фронт.

Спектакль по Бунину "Темные аллеи" в полуразрушенном дворце прошел с аншлагом.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- На официальном сайте Республики уже сообщили, что российские парламентарии окажут помощь в восстановлении повреждённого огнем ВСУ дворца молодежи «Юность» в Донецке. На эти цели планируется потратить порядка 500 миллионов рублей. Я не могу поверить, плачу от радости, - говорит Валентина Михайловна.

Действительно, министр образования ДНР Евгений Горохов сообщил, что помощь в восстановлении окажут российские парламентарии при содействии депутата Госдумы Геннадия Онищенко и семьи Народного артиста СССР и ДНР Иосифа Кобзона.

Репетиции были возможны только благодаря нескольким обогревателям, система отопления во дворце была полностью разрушена.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

И это огромная радость! Во-первых, от того, что наши чиновники держат обещания. А, во-вторых, от осознания того, что Дворец вскоре станет еще одним зданием, вырванным из когтей войны. Здесь будут заниматься тысячи мальчишек и девчонок, танцевать, петь, ходить в спортивные секции, а приезжие звезды, как и прежде, будут выступать здесь.

Жизнь продолжается. Фото: театр-студия "4 этаж"

Но это не одна хорошая новость. 7 апреля в 14.00 театр-студия «4 этаж» приглашает дончан на спектакль «Черно-белое кино» по Юрию Левитанскому. Символично, что постановка запланирована на Благовещенье. И очень хочется верить, что разрушенная и холодная «Юность» останется только на фотографиях военного времени, а новое современное здание украсит Донецк.