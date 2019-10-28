Зеленский разоружил украинских националистов?

После вчерашней встречи президента незалежной Владимира Зеленского с представителями украинских националистов, последние вывезли оружие с территории поселков Золотое-4 и Катериновка. Этот населенный пункт они захватили после подписания «формулы Штайнмайера», нередко здесь происходили вооруженные конфликты с солдатами регулярной армии и полицией.

Во время разговора Зеленский сказал националистам в ответ на их протест «Нет капитуляции», что местные жители хотят отвода войск, и мир на Донбассе получится только дипломатическим путем.

- Мы можем и не решить всю эту историю. Но мы хотим и хотя бы пытаемся это сделать. Вопрос не в скорости, потому что Северная и Южная Корея до сих пор разные страны разного уровня. Но там не убивают людей. Любая война заканчивается дипломатией. Так везде было и будет в мире. И у нас так будет. А разведение – условие Минска, что вообще позволяет мне с ними (с Республиками Донбасса, - Авт.) говорить. Та мне пофиг с кем заключать перемирие. Нам с вами пофиг. Нам надо территории вернуть и прекратить убийства, - сказал Владимир Зеленский.

После продолжительной перепалки президент незалежной призвал националистов сложить оружие. Заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил, что вооружение вывезено, а в этих поселках усилен патруль.

- Граждане могут чувствовать себя в безопасности, - говорит Троян. – Там работает шесть патрулей и пункт для приема жителей.

Руководство так называемой «операции объединенных сил» для пущей убедительности направила в Золотое и Катериновку еще и солдат Национальной гвардии.

- Сейчас в районе подготовки к разведению сил у Золотого и Катериновки «находится только группа волонтеров без оружия», - сказал замглавы Нацполиции Вадим Троян.

Донецкий политолог Вячеслав Смирнов рассказал «Комсомолке», что разоружение – фиктивное.

- Это все – фарс, - говорит «Комсомолке» Вячеслав Витальевич. - Президент Зеленский все еще никак не может показать себя «хозяином ситуации». Он вроде бы и пытается найти подход к националистам, но откровенно говоря, боится их. Здесь националисты решили подыграть Владимиру Александровичу, мол, теперь мы безоружны. Делалось это неспроста. Остается ждать очередных провокаций со стороны националистов.

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