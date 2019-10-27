«Я тебе что – лох какой-то?» Поведение Зеленского в Донбассе возмутило украинскую журналистку

Конфликт украинских властей и националистов никак не утихает. 26 октября Владимир Зеленский приехал в район разведения сил у поселка Золотое. Президент Украины поговорил с представителями националистов, которые отказываются покидать позиции. Разговор прошел на повышенных тонах.

Один из представителей вооруженных людей спросил у Зеленского – встретится ли тот с участниками акции «Нет капитуляции»? Акция направлена против «формулы Штайнмайера» в разных городах незалежной. В ответ Зеленский попросил не переводить тему и потребовал от националистов не мешать разведению войск.

- Я тебе что, лох какой-то? Оружие убери! – сказал глава государства.

Позже представители пресс-службы штаба Операции объединенных сил написали в Фейсбуке, что вооруженные радикалы, с которыми в поселке Золотое спорил президент Украины, никак не связаны с силовиками.

- Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами. Однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции объединенных сил, - говорится в заявлении.

Там же добавили, что украинское законодательство четко устанавливает категории лиц, имеющих право находиться с оружием в Донбассе.

Украинская журналистка Янина Соколова (ведет телепередачи на «Пятом канале») записала видеообращение к Владимиру Зеленскому. Она возмутилась его поведением и стала на защиту «добровольцев».

- Он тыкает ему, говорит хамские вещи и странные фразы. Президент Зеленский стоит напротив человека, который требует обсуждения вопросов. Мне стыдно за то, что я увидела. Мне хочется обратиться к Владимиру Зеленскому. Я понимаю, что хамский формат разговоров, к которым он привык, сложно выкоренить. Но перед вами, господин Зеленский, стоит человек, который защищал ваш зад пять с лишним лет. Этот человек позволил жить вам в мирных условиях и гордиться тем, что вы получили такой уровень поддержки, - говориться в видеообращении.

Возникает вопрос – почему президент незалежной не может повлиять на «добровольцев» - или же он боится пойти против их воли?

Ранее в Донецкой Народной Республике заявили о том, что Киев намерено блокирует процесс разведения сил и средств в Донбассе. Для этого используются методы предыдущего президента Украины Петра Порошенко. Официальный Киев заявляет, что в районе разведения сил и средств не было соблюдено одно из условий – семидневная тишина. Однако ее неоднократно фиксировали международные наблюдатели.

- Пока в Украине не могут разобраться с внутренней ситуацией, пока идет конфликт власти с националистами, жители Донбасса продолжают страдать и жить под обстрелами украинской стороны. И так будет до тех пор, пока весь мир не откроет глаза на происходящее в Донбассе и не повлияет на Киев, - говорит жительница Киевского района Донецка Елена Бутова.

Напомним, после подписания украинской стороной «формулы Штайнмайера» под офисом президента Украины начали собираться митингующие. Затем акции перебросились и в другие города незалежной. Разведение сил и средств, которое должно было состояться в Донбассе, было сорвано украинской стороной несколько раз, хотя представители Республик неоднократно показывали свою готовность к выполнению договоренностей.

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