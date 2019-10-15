«Мы для него сорняк на пустыре!»: Как живут люди в селе, где по заявлению Зеленского не осталось ни одного человека

Петровское, расположенное к югу от столицы ДНР, последние дни не сходит с новостных лет мировых информационных агентств. От него три дня военные Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки в Донбассе при посредничестве наблюдателей ОБСЕ пытались отвести украинские войска. Однако киевская власть так и не выполнила недавно достигнутые в Минске договоренности.

1- Военные ДНР ждут белую ракету, сигнализирующую согласие украинской стороны отвести бронетехникуФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ЖИВЕТ ИЗ ЗЛОСТИ

Представители Республики на ближайшей встрече в Минске поднимут вопрос согласования новой даты для возобновления разведения сил и средств в Петровском. Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский родил очередной казус. На пресс-конференции в Киеве отвечая на вопрос одной из украинских тележурналисток, он заявил, что «там (в Петровском. – Авт.) степь».

Корреспондент «КП» побывал в самом поселке и убедился в обратном. Жители Петровского опасаются повторения разведения войск 2016 года, когда ополченцы отошли, а украинские боевики самовольно продвинулись на полтора-два километра вглубь Республики, заняв «серую зону».

И сейчас они в своих блиндажах в 700 метрах от жилья.

- Стреляют практически каждую ночь, - рассказывает «Комсомолке» 57-летняя Людмила Олимпиева. – Слышим, как разрываются боеприпасы и стучат пулеметы. Мы для Зеленского сорняк на пустыре.

Домашнее подворье – отдушина для жительницы прифронтового поселка, на окраине которого окопались «укропы»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Домашнее подворье – отдушина для жительницы прифронтового поселка, на окраине которого окопались «укропы»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Женщина живет одна. Муж, не выдержав неопределенности, умер два года назад. Сейчас Людмила не может выкопать картошку.

- Выхожу с лопатой в огород, а рядом снайперские пули начинают свистеть, едва успеваю заскочить в погреб, - сокрушается она.

- Как же здесь живете?

- Живу из злости!.. Зачем к нам пришли, «укропы» и сами, наверное, недопонимают.

- Где ваши родственники?

- Все в Украине, Винницкая область. Очень обидно, что не общаемся, они меня считают сепаратисткой…

- А дети?

- Старшая дочь Зинаида живет в Донецке. Младшая Анастасия зовет к себе в Украину. Она постоянно просит меня не разводить живность.

Пока мы общаемся, по двору ходят утки и куры. А среди них - собачки и кошки.

- Да, вам нескучно.

- У меня в саду еще пассика, - продолжает моя собеседница.

- Большое хозяйство.

- А что делать? Пенсии-то получаю всего ничего.

- Анастасия приезжает?

- Да. Недавно на мой День рождения привозила 2-летнюю внучку. Подержала Вику на руках – это было первым знакомством.

МЕЧТАЕТ СЪЕЗДИТЬ К ПОДРУГЕ В МОСКВУ

Людмила переехала в Петровское из Нижней Крынки, что в Макеевке, в 2012 году. Оттуда был родом ее муж. До этого работала на птицефабрике в Розовке (Енакиево). А когда она училась в школе, стала чемпионом Макеевки по пулевой стрельбе.

- На уроках начальной военной подготовки ходили всем классом в тир, - вспоминает жительница Петровского. – Пристрастившись к винтовке, записалась в добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Там была единственной девчонкой.

- В поселке нет ни одного магазина.

- Продукты привозит Зина. Иногда прошу военных что-то купить. Воду набираю в колодце.

- Как вам соседство с военными?

- Они и сухпайком поделятся, и дров нарубят. Когда украинские вояки продырявили осколками крышу на доме, залатали ее. Да и так постоянно спрашивают: «Тетя Люда, чем вам помочь?»

- О чем мечтаете?

- О мире, но я смотрю телевизор и понимаю, что он нескоро наступит.

- А для себя что хотите?

- Мечтаю съездить к подруге в Москву. Она работает следователем в прокуратуре. Погулять по Арбату, сходить в цирк Юрия Никулина, а в центральном парке имени Горького - покататься на колесе обозрения и на лодке. В последний раз в российской столице я была аж в 1988 году. Еще хочу в Сочи. Там раньше каждый год отдыхала.

ОБСЕ ПОБЛАГОДАРИЛА ЗА ЖЕЛАНИЕ «РАЗВОДИТЬСЯ»

Создание зоны безопасности вокруг Петровского – необходимый шаг к урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.

- Разведение сил и средств может быть только зеркальным, - заверили журналистов военнослужащие армии ДНР. – Мы не отойдем, пока этого не сделает и украинская сторона.

Среди зафиксированных миссией ОБСЕ нарушений со стороны Республики – вырытая в неположенном месте 10-метровая траншея. В то время как на подконтрольной Киеву территории обнаружена военная техника, из которой боевики ведут обстрелы.

Бойцы Народной милиции в очередной раз заверили, что на провокации противника не поддаются и не открывают ответного огня. Примечательно, что международные наблюдатели поблагодарили их за то, что все они делают правильно и за желание продолжать отвод.