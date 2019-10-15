«Мы для него сорняк на пустыре!»: Как живут люди в селе, где по заявлению Зеленского не осталось ни одного человека
Петровское, расположенное к югу от столицы ДНР, последние дни не сходит с новостных лет мировых информационных агентств. От него три дня военные Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки в Донбассе при посредничестве наблюдателей ОБСЕ пытались отвести украинские войска. Однако киевская власть так и не выполнила недавно достигнутые в Минске договоренности.
1- Военные ДНР ждут белую ракету, сигнализирующую согласие украинской стороны отвести бронетехникуФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
ЖИВЕТ ИЗ ЗЛОСТИ
Представители Республики на ближайшей встрече в Минске поднимут вопрос согласования новой даты для возобновления разведения сил и средств в Петровском. Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский родил очередной казус. На пресс-конференции в Киеве отвечая на вопрос одной из украинских тележурналисток, он заявил, что «там (в Петровском. – Авт.) степь».
Корреспондент «КП» побывал в самом поселке и убедился в обратном. Жители Петровского опасаются повторения разведения войск 2016 года, когда ополченцы отошли, а украинские боевики самовольно продвинулись на полтора-два километра вглубь Республики, заняв «серую зону».
И сейчас они в своих блиндажах в 700 метрах от жилья.
- Стреляют практически каждую ночь, - рассказывает «Комсомолке» 57-летняя Людмила Олимпиева. – Слышим, как разрываются боеприпасы и стучат пулеметы. Мы для Зеленского сорняк на пустыре.
Домашнее подворье – отдушина для жительницы прифронтового поселка, на окраине которого окопались «укропы»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Домашнее подворье – отдушина для жительницы прифронтового поселка, на окраине которого окопались «укропы»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Женщина живет одна. Муж, не выдержав неопределенности, умер два года назад. Сейчас Людмила не может выкопать картошку.
- Выхожу с лопатой в огород, а рядом снайперские пули начинают свистеть, едва успеваю заскочить в погреб, - сокрушается она.
- Как же здесь живете?
- Живу из злости!.. Зачем к нам пришли, «укропы» и сами, наверное, недопонимают.
- Где ваши родственники?
- Все в Украине, Винницкая область. Очень обидно, что не общаемся, они меня считают сепаратисткой…
- А дети?
- Старшая дочь Зинаида живет в Донецке. Младшая Анастасия зовет к себе в Украину. Она постоянно просит меня не разводить живность.
Пока мы общаемся, по двору ходят утки и куры. А среди них - собачки и кошки.
- Да, вам нескучно.
- У меня в саду еще пассика, - продолжает моя собеседница.
- Большое хозяйство.
- А что делать? Пенсии-то получаю всего ничего.
- Анастасия приезжает?
- Да. Недавно на мой День рождения привозила 2-летнюю внучку. Подержала Вику на руках – это было первым знакомством.
МЕЧТАЕТ СЪЕЗДИТЬ К ПОДРУГЕ В МОСКВУ
Людмила переехала в Петровское из Нижней Крынки, что в Макеевке, в 2012 году. Оттуда был родом ее муж. До этого работала на птицефабрике в Розовке (Енакиево). А когда она училась в школе, стала чемпионом Макеевки по пулевой стрельбе.
- На уроках начальной военной подготовки ходили всем классом в тир, - вспоминает жительница Петровского. – Пристрастившись к винтовке, записалась в добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Там была единственной девчонкой.
- В поселке нет ни одного магазина.
- Продукты привозит Зина. Иногда прошу военных что-то купить. Воду набираю в колодце.
- Как вам соседство с военными?
- Они и сухпайком поделятся, и дров нарубят. Когда украинские вояки продырявили осколками крышу на доме, залатали ее. Да и так постоянно спрашивают: «Тетя Люда, чем вам помочь?»
- О чем мечтаете?
- О мире, но я смотрю телевизор и понимаю, что он нескоро наступит.
- А для себя что хотите?
- Мечтаю съездить к подруге в Москву. Она работает следователем в прокуратуре. Погулять по Арбату, сходить в цирк Юрия Никулина, а в центральном парке имени Горького - покататься на колесе обозрения и на лодке. В последний раз в российской столице я была аж в 1988 году. Еще хочу в Сочи. Там раньше каждый год отдыхала.
ОБСЕ ПОБЛАГОДАРИЛА ЗА ЖЕЛАНИЕ «РАЗВОДИТЬСЯ»
Создание зоны безопасности вокруг Петровского – необходимый шаг к урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.
- Разведение сил и средств может быть только зеркальным, - заверили журналистов военнослужащие армии ДНР. – Мы не отойдем, пока этого не сделает и украинская сторона.
Среди зафиксированных миссией ОБСЕ нарушений со стороны Республики – вырытая в неположенном месте 10-метровая траншея. В то время как на подконтрольной Киеву территории обнаружена военная техника, из которой боевики ведут обстрелы.
Бойцы Народной милиции в очередной раз заверили, что на провокации противника не поддаются и не открывают ответного огня. Примечательно, что международные наблюдатели поблагодарили их за то, что все они делают правильно и за желание продолжать отвод.
ИСТОЧНИК KP.RU