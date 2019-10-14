«Да - мы ходили на референдум!» В сети появилось видео, на котором жители Золотого сорвались на украинских журналистов

Третью попытку разведения сил и средств в Донбассе с украинской стороны приехали снимать журналисты незалежной. В поселке Золотое они подошли к местным жителям с надеждой отснять материал, а потом подать его с выгодной для себя стороны. Но не тут то было. Люди перестали бояться и высказали все, что думают о ситуации. Видео попало в сеть.

- Пять год! Пять год! Когда будет мир? Порошенко пять лет просидел, ничего не сделал! – говорит одна женщина.

- Да что ты им рассказываешь?! Они это не покажут. Это «порошенковский» канал, - кричат другие.

- Будут стрелять те, кто рычит против отведения войск, они (украинские военные) стреляют! – уверяет другая жительница поселка. - Они прекрасно знают, что с той стороны (со стороны Республики) к ним ничего не прилетит. А делают так: разворачиваются туда, отстрелялись, потом повернулись и сюда отстрелялись, чтоб доказать, что с той стороны стреляют. Но люди здесь живут шестой год! Мы все видим! Мы не дураки! И знаем – кто и откуда стреляет. Вы вцепились в женщину, которая вам матом высказалась. Это крик души, она по-другому уже просто не может!

- А вы ходылы на рэфэрэндум, скажить, будь ласка? – спрашивает ее журналистка.

- Я? Честно? Да! Ходила! Я переселенка. Я жительница Первомайска. Вы сейчас, я уверена, меня обвините в сепаратизме, хотя я украинка и всегда гордилась этим. Я работаю на государственном предприятии Украины. Я хохлушка, всю жизнь это говорила. Но я не за такую Украину, которая стреляет по нам! По своим! У меня там родственники. И тут родственники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/737761" frameborder="0"></iframe> Жители Золотого сорвались на украинских журналистов.

- А чого вы голосувалы на рэфэрэндуме? – не успокаивается журналистка.

- Мы голосовали за то, чтобы все деньги оставались в Луганской области. Чтобы мы не отчисляли свои налоги на Киев. Чтобы прав у нас было больше.

Рассказать украинским журналистом всю правду – сравни подвигу. А если открыто сказать, что ты голосовал на референдуме, можно получить обвинение в сепаратизме и стать фигурантом «дела». Но люди попросту перестали бояться угроз спецслужб, устали жить в страхе и закрывать форточки каждый раз, когда говорят на русском.

Несомненно, это видео не появится на украинских телеканалах, но в сети его увидят другие жители, подконтрольных незалежной территорий Донбасса. Возможно, и они осмелятся сказать правду, когда украинские журналисты подойдут к ним?