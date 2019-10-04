2019-10-04T00:58:00+03:00
Политика

Зеленский сделал заявление по Донбассу и рассказал - зачем Украина подписала «формулу Штайнмайера»

Президент незалежной дал ответ митингующим против подписания документа
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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По словам Зеленского, на встрече в Нормандском формате будут обговариваться пути прекращения войны в Донбассе. Фото: fromua.newsПо словам Зеленского, на встрече в Нормандском формате будут обговариваться пути прекращения войны в Донбассе. Фото: fromua.news
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После подписания украинской стороной «формулы Штайнмайера» под офисом президента Украины начали собираться митингующие. Кресло Зеленского начало шататься. Поэтому гарант конституции незалежной записал видео обращение, в котором заявил - зачем Украина подписала этот документ.

- Хотим ли мы завершения войны и возвращения всех украинских территорий? Да. На сегодняшний день существует единственная площадка, где эти вопросы могут обсуждаться на самом высоком уровне – это встреча в Нормандском формате, - говорит Зеленский. - Могла ли она состояться в ближайшее время? Нет. Почему? Потому что на пути к этому была одна преграда, самая большая страшилка последних недель, – «формула Штайнмайера».

Президент Украины сказал, что формула не предусматривает признание незалежной потери Крыма и отказ от Донбасса.

- Эта формула говорит только одно: когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса. А именно после проведения местных выборов, которые состоятся по конституции, законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы состоялись согласно международным демократическим стандартам. Вот с чем согласилась Украина в Минске, - отметил Владимир Александрович.

По словам Зеленского, на встрече в Нормандском формате будут обговариваться пути прекращения войны в Донбассе.

- Мы все понимаем, что в Донбассе должен наступить мир, состоятся полное прекращения огня, вывод всех иностранных военных формирований, - сообщает он. - Мы понимаем, что на украинско-российской границе с нашей стороны должны быть украинские пограничники. Должен пройти обмен пленными, чтобы все наши граждане вернулись домой.

На встрече в Нормандском формате не будет подписан новый закон об особом статусе.

- Он действует до 31 декабря 2019 года. Новый закон будет. Будем ли мы его быстро принимать? Нет. Мы напишем его вместе в сотрудничестве и в публично обсуждении со всем украинским обществом, не перейдя ни одной красной линии, - заявил Владимир Зеленский.

После подписания Украиной «формулы Штайнмайера» Главы Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в очередной раз заявили, что жители Донбасса будут самостоятельно решать, на каком языке говорить, какой будет экономика, как будет формироваться судебная система, как будет защищать граждан народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией.

- Это наше дело, наша цель. И мы будем продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению, - говорится в совместном заявлении. - И призываем господина Зеленского не диктовать нам условия. Когда он говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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