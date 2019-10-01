2019-10-01T19:38:57+03:00
Происшествия

Убивали под спайсами и алкоголем: Насильникам 13-летней девочки из Харцызска грозит высшая мера наказания

Юные преступники виновными себя не признали и в содеянном не раскаиваются
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Полина была знакома с преступниками и без страха пустила их домой. Фото: ВКонтактеПолина была знакома с преступниками и без страха пустила их домой. Фото: ВКонтакте
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Эта трагическая история началась 23 сентября, когда 16-летний Андрей Герус похитил крупную сумму денег у своей матери и решил больше не возвращаться домой. Пришел к своему другу 19-летнему Станиславу Климкову, они вместе выпили, покурили спайсы и решили ограбить, изнасиловать и убить свою подругу.

Приятели купили алкоголь и пришли в гости к ничего не подозревающей Полине. Выпили, бросили жребий и приступили к выполнению зверского плана. Первому насиловать девочку выпало Станиславу Климкову. Он связал ее, закрыл рот и попросил своего напарника принести нож, которым пригрозил жертве. Затем развязал ее и заставил раздеться. В это время Андрей Герус обыскивал квартиру. После приятели поменялись.

Менялись насильники несколько раз. По словам злоумышленников, перепуганная жертва не кричала и не оказывала сопротивление, но они даже не собирались оставлять её в живых.

Жестокие преступники забрали обнаруженные ценности и бижутерию, которую приняли за золото. Чтобы скрыть следы преступления, забросали тело жертвы одеждой и подожгли, открыли газ и покинули место происшествия.

Листаю социальные сети преступников, убитой ими Полины. Ничего особенного, чтобы что-то заподозрить. Таких сотни и тысячи рефлексирующих подростков. Статусы об одиночестве, музыке и даже отрывок из фильма «Есенин» у одного из преступников. У другого - статус "социопат", правда, при этом почти 2,5 тысячи друзей и десятки фото с девушками, которых он почему-то везде по-хозяйски держит за горло. Когда они стали зверями? Замечали ли это живущие с ними родные, учителя? Сказать сложно.

Два дня подельники скрывались в съёмных квартирах и заброшенных строениях, не выходя из наркотического и алкогольного угара. Забрались в один из домов в дачном поселке, похитили одеяла и деньги. Они признались, что планировали покинуть территорию государства, но им помешали сотрудники полиции. Стражи порядка сработали оперативно и задержали фигурантов по «горячим следам».

По этому страшному преступлению убийцам грозит высшая мера наказания.

Сейчас ведется следствие, в ходе которого в уголовном деле задержанных прибавится еще ряд статей. Преступники в содеянном не раскаиваются, свою вину списывают на алкоголь и наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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