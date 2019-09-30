Полиция поймала подозреваемых в убийстве 13-летней девочки из Харцызска

СЕГОДНЯ 17:49 2019-09-30T17:49:29+03:00

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Сейчас в межрайонной прокуратуре Харцызска идет предварительное следствие по делу об убийстве 13-летней девочки. Оба подозреваемых задержаны. Молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.

— Отработав все возможные версии произошедшего, сотрудники прокуратуры и полиции оперативно установили личности двух фигурантов, обоснованно подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления. Ими оказались знакомые потерпевшей, 2000 и 2003 годов рождения, — говорится в сообщении.

Напомним, что 23 сентября во время тушения пожара в одной из квартир в доме по улице Шалимова в Харцызске, пожарные нашли труп несовершеннолетней. Как оказалось, девочка скончалась не из-за ожогов или удушья дымом, а из-за глубоких ножевых ранений. Все ее туловище было покрыто множественными колото-резанными ранами.

«По горячим следам» сотрудники правоохранительных органов установили личности подозреваемых. Ими оказались знакомые девочки. В поисках одного из них полиция просила помощи у населения.

ИСТОЧНИК KP.RU