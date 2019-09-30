2019-09-30T17:49:29+03:00
Общество

Полиция поймала подозреваемых в убийстве 13-летней девочки из Харцызска

Молодым людям грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы
Екатерина Сорока
Поделиться:
Действия молодых людей подпадают под санкцию статьи 106 Уголовного кодекса ДНР (убийство). Фото: vyatka-grad.ruДействия молодых людей подпадают под санкцию статьи 106 Уголовного кодекса ДНР (убийство). Фото: vyatka-grad.ru
Изменить размер текста:

Сейчас в межрайонной прокуратуре Харцызска идет предварительное следствие по делу об убийстве 13-летней девочки. Оба подозреваемых задержаны. Молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.

— Отработав все возможные версии произошедшего, сотрудники прокуратуры и полиции оперативно установили личности двух фигурантов, обоснованно подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления. Ими оказались знакомые потерпевшей, 2000 и 2003 годов рождения, — говорится в сообщении.

Напомним, что 23 сентября во время тушения пожара в одной из квартир в доме по улице Шалимова в Харцызске, пожарные нашли труп несовершеннолетней. Как оказалось, девочка скончалась не из-за ожогов или удушья дымом, а из-за глубоких ножевых ранений. Все ее туловище было покрыто множественными колото-резанными ранами.

«По горячим следам» сотрудники правоохранительных органов установили личности подозреваемых. Ими оказались знакомые девочки. В поисках одного из них полиция просила помощи у населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики предупреждают о штормовом ветре в республиках Донбасса
Правозащитники бьют тревогу: Украина продолжает незаконные проверки переселенцев Донбасса по месту жительства
Мама пострадавшего при взрыве гранаты ребенка Наталья Дашевская: Мальчики подумали, что она ненастоящая, потянули за кольцо…
Верный друг увязался за чужим мужчиной: в Донбассе полицейские нашли украденную таксу
Артисты Донецкой муздрамы встретились с Львом Лещенко в Нижнем Новгороде
В Краматорске чемпион мира Руслан Пономарев теперь не видит шахматную доску
На пожаре в Енакиево спасатели вынесли из горящего здания троих детей
Польша передала миллион долларов для помощи жителям республик Донбасса
В Торезе машина скорой помощи переехала мотоциклиста, попавшего в аварию
С 1 октября комендантский час будет продлен
Украинская армия почти в три раза усилила обстрелы территории ДНР
Бросал камни в прохожих: в Донбассе 10-летний мальчик напился на свой юбилей
Погода на день в Луганске: 30 сентября утром туман, днем до +21 градуса
Погода на день в Донецке: 30 сентября без осадков, до +20 градусов
На пункте пропуска под Горловкой ранен в голову мужчина
В Донецке в парке Щербакова пройдет выставка собак
Украинские военные испортили радиоэлектроную станцию, с помощью которой глушили беспилотники ОБСЕ
В Зайцево ранен мирный житель
Военные Республики сбили ударный беспилотник с двумя гранатами на борту
Экстренное заявление народной милиции ДНР: Военные обнаружили в Макеевке самодельное взрывное устройство
Подорвавшиеся на гранате пятеро детей находятся в стабильном состоянии
Жители Гольмовского остались без света из-за обстрелов украинской армии
Донецкий ботанический сад приглашает на семейный праздник «Осеннее рандеву»
В Луганской филармонии рассказали о концертах в октябре
Украинские боевики в ЛНР четыре раза за сутки нарушили «перемирие»
«Заподозрили в шпионаже»: Украинка с позывным «Стэлла» подорвала себя и двух оперативников
Украинская армия попала в частный дом в Александровке
Украинские военные открыли огонь по Желобку и Логвиново