В Харцызске жестоко убита 13-летняя девочка

СЕГОДНЯ 11:54 2019-09-24T11:54:21+03:00

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Соцсети дончан со вчерашнего дня бурлят эмоциями, потрясенные страшной новостью. Накануне в Харцызске было обнаружено тело 13-летней девочки со множественными колото-резанными ранениями. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МВД ДНР.

- В Харцызский городской отдел 23 сентября полиции поступило сообщение из МЧС о том, что после локализации пожара был обнаружен труп 13-летней горожанки со следами насильственной смерти. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, – говорится в сообщении.

Уточняется, что на теле пострадавшей были обнаружены множественные колото-резаные ранения. Стражи порядка оперативно установили личности подозреваемых в совершении указанного преступления. В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК ДНР (убийство).

ИСТОЧНИК KP.RU