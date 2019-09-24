2019-09-24T18:35:10+03:00
Политика

Подпишет ли Украина «формулу Штайнмайера»?

Руководству незалежной придется определиться - чья поддержка важнее – двух европейских стран или внутренних радикалов
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Уже 1 октября Украина может подписать формулу ШтайнмайераУже 1 октября Украина может подписать формулу Штайнмайера
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18 сентября на встрече Контактной группы в Минске представитель Киева отказался подписывать согласованный текст «формулы Штайнмайера». И это невзирая на визу советника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Лидеры Франции и Германии были уверены, что конфликт в Донбассе вот-вот удастся продвинуть к разрешению. Никто и подумать не мог, что украинская сторона откажется подписывать согласованную до этого формулу.

Не прошло и двух дней как в верхушке Украины сделали шаг назад. Министр иностранных дел незалежной Вадим Пристайко назвал произошедшее в Минске - «техническим недоразумением».

- В среду Трехсторонняя контактная группа действительно выполнила указание «нормандской четверки» о письменном согласовании текста этой формулы. Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой Трехсторонней контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже, - сказал Пристайко в интервью «Европейской правде».

Накануне в Цхинвале Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал европейские страны ввести экономические санкции против Украины за срыв подписания «формулы Штайнмайера» и согласования сроков развода сил у двух населенных пунктов — сел Петровское и Золотое.

- Если мировое сообщество так яро проталкивает санкционирую политику, самое время в отношении Украины, которая не выполняет последние договоренности, не говоря уже о предыдущих, говорить о санкциях. В частности, от Германии и Франции, которые выступают гарантами соглашений, - сказал Денис Владимирович.

Политологи уверяют, что вероятнее всего «формула Штайнмайера» будет подписана уже в ближайшее время. Иначе Владимиру Зеленскому не стоит полагаться на поддержку лидеров двух европейских стран – Германии и Франции. После такого шага на президента незалежной определенно обозлятся радикалы и националисты. Их заранее пытается успокоить команда президента Украины.

- Формула - это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение, - написал в «Facebook» помощник президента Украины Андрей Ермак.

Ближайшая встреча в Минске запланирована на 1 октября. Глава Республики заявил, что на ней наши представители в Контактной группе будут настаивать на том, чтобы вернуться к вопросу подписания «формулы Штайнмайера».

- Мы вновь потребуем от Украины завизировать текст, согласованный советниками «нормандского формата». Этого необходимо добиться, чтобы Киев не смог уклониться от обязательства предоставить Донбассу особый статус и, наконец, оставил в покое наш народ и дал ему, всем нам, жить так, как мы хотим, – независимо и мирно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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