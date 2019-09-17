Украина отрекается от Минских договоренностей?

Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма сделал громкое заявление. Экс-президент незалежной сказал, что Владимир Зеленский не предоставит Донбассу особый статус. Несмотря даже на том, что это прописано в минских соглашениях.

- Нужно снова садиться за стол и определять, что для Украины приемлемо, а что нет. Особый статус с теми полномочиями, которые ставятся сегодня, означает, что Украина - не унитарное государство, а какая-то конфедерация или федерация. Извините, но это не для Украины, - сказал Кучма.

Бывший президент также Украины отметил, что не может быть и массовой амнистии.

- Амнистию должен пройти каждый человек, и амнистии не должны подлежать те люди, на руках которых кровь. Вот позиция Украины, - заявил он.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин тут же отреагировал на слова Кучмы и заявил, что Донбасс и дальше будет следовать минским договоренностям.

- Заявление Леонида Кучмы не вызывает у нас никакого удивления. Риторика украинских политиков, в том числе официальных лиц, не меняется и скорее всего не изменится. Киев продолжает игнорировать достигнутые договоренности и не стремится выполнять подписанный Комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе, - говорит руководитель Республики.

Пушилин подчеркнул, что у новой политической элиты до сих пор нет четко сформировавшегося курса. Об этом свидетельствует огромное количество разноплановых заявлений, начиная от обещаний упростить процедуру получения выплат пенсионерами и заканчивая разработкой дорожной карты с четкими сроками ее выполнения.

- Ответ прост – выполнение Минска не в интересах Киева. В отличие от Украины, мы будем и впредь придерживаться своих принципиальных позиций и выступать за выполнение в полном объеме Комплекса мер Минских договоренностей, - отметил Денис Владимирович.

Руководитель Луганской Народной Республики тоже не остался в стороне. Леонид Пасечник обратился к Владимиру Зеленскому, Леониду Кучме и всему остальному руководству Украины.

- Необходимо принять тот факт, что ни Минские договоренности, ни Комплекс мер не являются предметом для дискуссий. В нормандском формате был утвержден документ, четко и понятно, по пунктам регламентирующий схему общения Донбасса и Украины, - говорится в обращении Леонида Ивановича. – Возвращаясь к словам Кучмы о том, что Украине подходит, а что - нет, не могу не спросить: как вам не стыдно говорить о кровавых руках, когда на фоне соблюдения перемирия со стороны республик, ваши генералы и ваши солдаты продолжают регулярно обстреливать Донбасс и убивать мирных жителей?

Пасечник предложил украинской стороне разобраться с теми, чьи руки по-настоящему в крови.

- Или в мировой истории вы не нашли подобного примера? Хотите мира - выполняйте волю наших людей, выполняйте «Минск». Хотите о чем-то договориться - обсуждайте это с нами.