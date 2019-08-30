Что ждет дончан на XXI фестивале кузнечного мастерства: полная программа мероприятия

21 сентября в Донецке в Парке кованых фигур состоится традиционный ХХI международный кузнечный фестиваль, посвященный 150- летию Донецка. Это мероприятие уже давно стало традиционным событием осени.

- «ХХI век – ХХI фестиваль»! Это соответствие цифр натолкнуло нас на мысль начать новый проект создания серии скульптур под общим названием «ХХI век – Время. Состояние. Рок.», - рассказывает главный кузнец Донецка Виктор Бурдук. - Это будут скульптуры, которыми мы попытаемся раскрыть тему «Время. Состояние. Рок.». Мы будем использовать кинетические, механические, динамические и другие принципы для наших скульптур. Первая работа будет называться «150» и будет посвящена юбилею Донецка. Подробные эскизы скульптуры в данный момент разрабатываются. 21 сентября ждем вас в Парке кованых фигур. Друзья приходите, приезжайте к нам в Донецк! Вход на фестиваль свободный.

В программе фестиваля традиционно будут проходить следующие мероприятия: мастер-классы кузнецов, кузнечный свадебный обряд, кузнечная каша «Братчина», спортивно-силовое шоу, рыцарские бои, выступление конно-спортивного клуба «Татерсаль», выставка «Аллея мастеров» и «Медовый ряд», юбилейный фестиваль рок музыки «Рок кузня - Х» и многое другое.

Как всегда, автором и руководителем проекта является Виктор Бурдук. Скульптура будет создана усилиями КП «Гефест» и кузнецами Гильдии кузнецов Донбасса. Партнеры и спонсоры приглашаются к сотрудничеству.

Программа мероприятия. Фото: Виктор Бурдук

ПРОГРАММА XХI МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ КУЗНЕЧНОГО МАСТЕРСТВА

"ПАРК КОВАНЫХ ФИГУР® — 2019"

21 сентября 2019. Донецк. Парк кованых фигур

10.00 – Торжественное открытие фестиваля

– Презентация скульптуры «150»

– Выступление конно-спортивного клуба «Татерсаль»

10.30 – 17.00 – Мероприятия:

– Мастер-классы кузнецов

– Выступление музыкантов «Рок кузня - Х»

– Выставка Hand Made «Аллея мастеров»

– Выставка «Медовый ряд»

– Кузнечный свадебный обряд

– Приготовление кузнечной братчины

– Выступление альянса клубов исторической реконструкции Донецка

– Спортивно-силовое шоу Богдана Дрожжина

– Торжественное закрытие фестиваля