Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий сообщил, что на днях с территории Донбасса вглубь Украины потянулись воинские эшелоны. Так, в Рубежном погрузились и убыли к месту постоянной дислокации в Коломые Ивано-Франковской области подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. В Каменке под Волновахой погрузил технику и убыл домой в Николаев 3-й батальон 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Из состава ОТГ «Восток» к себе в Черновцы уехал 87-й батальон 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Константиновку покинул 90-й батальон 81-й отдельной аэромобильной бригады.

ДЛЯ СНАРЯДОВ ПОСТРОЕНЫ НОВЫЕ СКЛАДЫ

- Украина старательно демонстрирует миролюбивость. Хотя мы прекрасно знаем, что окопы в Донбассе пустыми не останутся. Их обязательно займут новые части, - отметил Виталий Киселев.

Так, 79-ю бригаду сменит 36-я отдельная бригада морской пехоты.

- Украинские военные, не стоит возвращаться в Донбасс! Куда ушли там и оставайтесь, - призвал ведущий проекта «Путь Визенталь». - А для нас важно, что с 82-го раза в Станице Луганской заметили нашу белую ракету – и ответили. Начался отвод войск от передовой. Надеемся, что там теперь станет спокойнее.

Впрочем, в других местах линии разграничения обстановка продолжает накаляться. А после ротации войск можно ожидать новой эскалации. Тем более, что Киев не жалеет снарядов и патронов для обстрелов домов мирных жителей и позиций защитников республик. Поэтому продолжает оборудовать в Донбассе новые полевые склады артвооружения и боеприпасов – потенциальные объекты для воровства, взрывов и пожаров.

- Склады построены в районе поселков Мангуш, Великая Новоселка, сел Розовка, Надеждинка, Святогоровка, Передовое, - сообщил Киселев.

Он также отметил, что у ЛНР и ДНР появились новые кандидаты на трибунал среди украинских военных. Недавно в штабе операции объединенных сил (ООС) были произведены назначения. Полковник Кудренко стал замначальника командующего ООС по морально-психологическому обеспечению. Полковник Бехтерев – начальником Донецкого зонального отдела военной службы правопорядка. А генерал-майор Лучников – начальником штаба-1-м заместителем командующего ОТГ «Восток».

- Скамеек для подсудимых у нас хватит. Сядут все, - констатировал ведущий проекта «Путь Визенталь».

Американцы наблюдали за российским пунктом пропуска «Волошино» в Ростовской области - он находится напротив КПП «Красная Таловка» на трассе Миллерово — Луганск. Фото: static.nahnews.org

ЧТО «ЗАБЫЛИ» АМЕРИКАНЦЫ НА ГРАНИЦЕ С РОССИЕЙ

Между тем, западные партнеры Киева продолжают вести активные действия в зоне конфликта.

- Из Беловодска нам сообщили, что сотрудникам британо-американской якобы гуманитарной организации по разминированию «The HALO Trust» поставлена задача наблюдать за перемещениями украинских и российских пограничников.

Действуют саперы на участке украинско-российской границы в районе КПП «Красная Таловка» (расположен недалеко от печально знаменитой Станицы Луганской).

- Типичное разведзадание для НАТОвских сотрудников, - прокомментировал Киселев.

Впрочем, понятно и другое - полученные разведданные могут быть впоследствии использованы для провокаций.

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