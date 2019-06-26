«Путь Визенталь»: Как из украинских военных готовят пушечное мясо для Америки и НАТО

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

ИНСТРУКТОР ИЗ ЛИТВЫ С БОЛЬШИМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

В новом выпуске ведущий сообщил, что Германия проводит двуличную политику по отношению к конфликту в Донбассе. С одной стороны, выступает гарантом Минского процесса. С другой - пускает на свою территорию украинских боевиков для тренировок на американских базах.

- По нашим каналам в Минобороны Украины мы получили документы с планами индивидуальной курсовой подготовки военнослужащих ВСУ. Курсы будут проходить в американских тренировочных центрах в немецких городах Графенвер, Пфуллендорф и Вилсек, - отметил Киселев.

Это очередной шаг по вхождению Украины в НАТО. Более того, ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал, что инструктор НАТО из Литвы подполковник Роландас Кишкис теперь будет командовать всеми военными вузами незалежной.

Роландас Кишкис (в центре) знакомится в Николаеве с учебными программами и базой учебного центра украинских ВМС. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

- Кишкис назначен на должность советника по вопросам профессионального военного образования и отвечает за консультирование проведения реформы этого образования, - сообщил Киселев. – То есть будет делать из украинцев натовских вояк. Или просто пушечное мясо для Америки. Своих дураков там уже не хватает!

В ПРИЦЕЛЕ - ДЕТИ

Между прочим, в Донбассе украинские военные гибнут не только от огня ополченцев, но и своих соратников. Об одном таком эпизоде недавно рассказал экс-начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Оказывается, летом 2014 года летчики украинских ВВС разбомбили колонну нацбатальона «Донбасс», которая состояла из нескольких БТРов и большого количества гражданской техники, в том числе школьных автобусов.

- Ты понял, о чем сказал? – обратился Киселев к Муженко. – Летчики не засомневались, не доложили наверх, а хладнокровно ударили по школьным автобусам. В кашу! Но есть бог на свете. Вместо наших детей в этих автобусах ехали твои подельники-нацисты. И теперь ты будешь разбираться с их побратимами на этом свете и на том. Приговоров у тебя - хоть отбавляй.

Валентина Черенкова со слезами на глазах рассказала, что учителя и дети в обстреливаемом поселке Золотое-5 мечтают об одном – учиться в тишине. Фото: youtube.com/ГТРКЛНР

Впрочем, и спустя пять лет после начала войны в Донбассе украинские военные продолжают расстреливать объекты, где находятся дети.

- Президент на Украине новый, а обстрелы – старые, - констатировал ведущий проекта «Путь Визенталь».

И привел в качестве примера поселок Золотое-5, где учителя местной школы уже и не знают, куда детей прятать. По ним оккупанты бьют из минометов и стрелкового оружия средь бела дня.

- Хочется спокойно учить детей. И детям хочется приходить на занятия, чтобы при этом не стреляли, - со слезами поведала учительница начальных классов Валентина Черенкова.

Но новоявленный президент незалежной не спешит отдавать приказ о прекращении огня.

- Зеленский, признай выбор Донбасса. Под этой акцией уже подписались более 200 тысяч человек. А ты нос воротишь. Не стоит говорить с нами с позиции силы, - призвал Киселев.

Сергей Грузинов должен был убить командира спецназа ДНР. Фото: youtube.com/ГТРКЛНР

В выпуске передачи ведущий называет имена не только тех укронацистов, которые в будущем могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала. 20 лет тюрьмы уже сейчас ждет задержанных в ДНР и ЛНР карателей и их помощников.

- Сергей Грузинов, он же «СВД». Нацист, снайпер. По составленной СБУ легенде – предприниматель ДНР. Должен был убить командира спецназа ДНР. Теперь будет сидеть долго, как и Валентин Лебедюк с Викторией Петренко, которые везли Грузинову оружие.

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