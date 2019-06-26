2019-06-26T15:22:13+03:00
Политика

В Донбассе у Станицы Луганской наконец-то началось разведение сил и средств

До этого отвод был 80 раз сорван украинской стороной
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Отвод происходит зеркально с двух сторон. Фото: novorosinform.orgОтвод происходит зеркально с двух сторон. Фото: novorosinform.org
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Сегодня днем начался отвод вооруженных сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Об этом сообщил представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Роман Иванов.

- Разведение началось, - сказал он.

Ранее сегодня около полудня представители Народной милиции ЛНР и киевских боевиков запустили сигнальные ракеты белого цвета, обозначающие готовность начать разведение.

Отведение сил и средств началось при мониторинге (со стороны представителей) СММ ОБСЕ, которые осуществляют его синхронно и зеркально с обеих сторон. СММ ОБСЕ подтвердила запуск сигнальной ракеты и начало процесса вывода войск ВСУ с нулевых позиций.

ЛНР неоднократно заявляла о готовности отвести силы и средства в районе Станицы Луганской при условии одновременных ответных действий со стороны вооруженных сил Украины.

Сам процесс разведения сил и средств на участке линии соприкосновения у Станицы Луганской займет до трех дней.

Луганская Народная Республика надеется на то, что начатый сегодня предусмотренный Минскими соглашениями процесс разведения сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской будет завершен.

- Процесс пошел, и есть надежда, что начатый сегодня процесс будет завершен, - заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

Министр иностранных дел ЛНР напомнил о том, что "на то, чтобы приступить к разведению на этом участке, ушло более двух с половиной лет".

- Было сделано 82 уведомления о нашей готовности, 30 раз мы запускали белые ракеты, и вот как раз 30-й раз белая ракета - сигнал о готовности - сработала, мы увидели ответную ракету с украинской стороны, после чего приступили к разведению сил и средств, - рассказал Дейнего.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского, у Станицы Луганской отвод был 80 раз сорван украинской стороной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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