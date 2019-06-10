2019-06-10T13:19:43+03:00
Политика

Украина 80 раз сорвала разведение сил в Станице Луганской

Об этом заявил министр иностранных дел ЛНР, уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: politeka.netФото: politeka.net
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80 раз украинская сторона срывает разведение сил и средств в Станице Луганской. Об этом заявил министр иностранных дел ЛНР, уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего

- Для нас очевидно, что подобные провокации предпринимаются украинской стороной с целью заблокировать реализацию первого этапа разведения сил и средств. Понимая это, и заручившись в этом вопросе поддержкой ОБСЕ, Луганская Народная Республика заявила, что провокационные обстрелы ВСУ не принимает во внимание и не считает препятствием для начала реализации разведения. Такое право каждой из сторон - самостоятельно определяться о возможности приступить к разведению - зафиксировано в Рамочном решении, - сказал он.

Луганская Народная Республика в очередной раз сделала всё от неё зависящее для обеспечения выполнения разведения сил и средств в Станице Луганской.

- Украина два с половиной года продолжает саботировать выполнение Рамочного решения Минской Контактной группы о разведении сил и средств. И, судя по заявлениям «ответственных лиц», менять образ действий не собирается, - заявил Владислав Дейнего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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