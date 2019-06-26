Началось разведение вооруженных сил со стороны ЛНР и Украины

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-26T15:17:40+03:00

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Предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств началось на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Об этом сообщил представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Роман Иванов.

- Разведение началось, - сказал он.

Ранее сегодня около полудня представители Народной милиции ЛНР и киевских силовиков запустили сигнальные ракеты белого цвета, обозначающие готовность начать разведение.

ЛНР неоднократно заявляла о готовности отвести силы и средства в районе Станицы Луганской при условии одновременных ответных действий со стороны вооруженных сил Украины.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского, у Станицы Луганской отвод был 80 раз сорван украинской стороной.

ИСТОЧНИК KP.RU