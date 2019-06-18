Мама-спецназ в Седово: путешествие в один день по азовскому побережью ДНР

Часть 1

Часть 2

Итак, воскресение, 4 часа пополудни. Мы приближаемся к Седово. Напряженно всматриваюсь я вдаль, боясь пропустить «хвост» очереди к блок-посту. Ведь в соцсетях буквально паника, подробно описано многочасовое ожидание. Но нет. Никого нет. Я останавливаюсь на знаке «стоп», верчу головой: всё верно, попала туда, очереди нет. Ребята в военной форме машут мне, мол, давай, чего встала, проезжай. Я требую тщательного досмотра, я, в конце концов, прошу хоть чего-нибудь. «Вот настырная баба» - думают небось вояки. Проверили паспорт, сказали, что в базе мое семейство уже есть. Улыбнулись и пожелали хорошо отдохнуть.

Включи крошку Енота

Очереди в Седово собираются, как правило, в понедельник – это день заезда по путёвкам и в субботу утром, когда приезжают отдыхающие на уик-энд. В будние дни - в крайнем случае две-три машины. Говорят, что в столь медленном пропуске виноваты и сами курортники. Задают вопросы, копаются, ищут документы. Это как на кассе в супермаркете, только когда озвучили сумму покупки, человек в поисках кошелька начинает рыться в своей кошёлке.

На пункте пропуска установили два шатра и биотуалеты.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Сразу после пункта пропуска мы свернули направо. Заблудились. Без этого ну никак. Наш автомобиль медленно полз по узкой дороге, задерживая общий поток. А движение там весьма активное. И, конечно, меня остановил инспектор ГАИ. «Куда?» - спрашивает. Да на пляж! Очень вежливый, улыбнулся, указал нам направление. И вот что я думаю. Может военные и гаишники потому такие официальные бывают, что им «клиенты» слишком строгие попадаются? Мы действуем по принципу крошки Енота: поделись улыбкою своей. И к нам все дружелюбны.

На пляжу я не лежу

Первое, что мы увидели на побережье - это водные аттракционы и сразу побежали кататься. Стоимость водной прогулки – 150 рублей. Младшей дочери только 6 лет, ее не берут. Значит, на нас троих выйдет сумма 450 рублей. Значительно. Мы торгуемся и нас берут по 100. Замечательно.

Даже в семь вечера людей на пляже очень много.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Мамин лайфхак: если много детей или вы катаете по несколько раз в день, можно и поторговаться, вам сделают скидку, так сказать, за оптовую поставку клиентуры.

Людей на побережье множество. И мух и оводов. Вот где пригодилась наша ментоловая мазь для снятия зуда. Детей ведь кусают в первую очередь. Мимо твоей подстилки периодически пробегают дети, фыркают собаки, а стоячие «загоральщики» создают плотную тень. Но лежать у меня и не получается. Вдоль моря плотной стеной стоят купальщики, которые никак не могут зайти в воду, у них в ногах копошатся малыши. Свою маленькую дочурку в блёклых плавочках я никак не могу найти. Встаю к прибрежной «стене», кручу головой. Надо ведь еще следить за близнецами, которые перемешались с остальными детьми в море, все ныряют и на поверхности мелькают попки, пятки и макушки. Я как немецкая сторожевая овчарка – всегда наготове. Тяжело двумя глазами уследить за тремя детьми.

Мамин лайфхак: надевайте ребенку яркий купальник, цветную панаму или заметные надувные нарукавниками. Так будет легче следить за своим чадом.

Чем ярче купальник, тем заметнее ребенок.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Горячая кукуруза!

Здесь же на пляже миллион развлечений: кафе, взвешивание, летние площадки, батуты, горки, экспресс-фото, временные татуировки, лежаки по 50 рублей, аренда беседок, плетение косичек, ларьки с коктейлями, напитками и даже мороженое в сладкой вате. Я хотела себе тату хной, но взвешивание стоило 10 рублей, а это в 10 дешевле рисунка на теле.

По побережью носят всякую снедь на продажу: рыбу, пирожки, чебуреки, сладкую вату, поп-корн, креветки (стаканчик 100 рублей) и варенную кукурузу – 100 рублей кочан.

Сквозь музыку слышатся детские вопли «мама, пусти» или «мама, нет!». Это вопят малыши, которых мамы на ручках заносят в воду. Ну, а что же? Весь отпуск на песке просидеть? Приехал на море - будь добр купайся и оздоровляйся. Тем более, что после пары таких заходов, убедившись, что собственно все безопасно, карапуз сам согласен плескаться. Еще слышно клацанье фарфоровых зубов из-под синюшных губ. Это дети-рыбы и на берег их вытащить очень тяжело.

Детская забава: прыжки через волны.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Жилье и продукты: что и почём

В Седово огромный выбор жилья: частный сектор, мини-отели, огромные пансионаты и две кемпинговые зоны. С начала июня стартовая цена была от 150 рублей. Но я бы не рискнула искать на месте. Лучше договориться заранее, предварительно изучив «черный» список жилья. Такую информацию нашла в социальных сетях. В некоторых местах побережье отсутствует, к морю ведет бетонный спуск или лестница. Там немого дешевле, но вариант не для маленьких детей.

Продукты в Седово дороже на 10-15 процентов, а вот промтовары удивляют. Обычный надувной круг, который я купила в Донецке за 50 рублей, здесь стоит 120-150, резиновые шлёпанцы – 200-500 рублей, детские ласты или маска для плавания – 300-600 рублей. Ценников нет. Продавцы сами называют цену, гладя на покупателя.

Седово – сити сияет огнями

Это действительно курортный городок. Магазины расположены через каждые 50 метров, встретила пару аптек. В центре - карусели для детей, батуты, игровые автоматы, детские зоны, картинги, музыкальные установки, караоке.

Карусель для малышей самая бюджетная – всего 50 рублей.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Сдают в аренду машинки, велосипеды и гироскутеры. В вечерних сумерках все начинает сиять разноцветными огнями, звучит музыка. Стойкое ощущение праздника. Но, как в сказке «Золушка», королевский бал, а в данном случае, донбасский курорт, заканчивается в 23.00 часов. Продолжить гуляние можно только на территории проживания.

Одно из интереснейших мест, которые стоит посетить – это музей полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова. Там собраны краеведческие материалы, экспонаты из Северного Полюса и даже части обшивки корабля.

На пляже встречаются пакеты, бутылки и камни. Но не море в этом виновато.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Общие выводы

На фоне массированной атаки, которая началась со стороны ВСУ, трудно советовать, куда поехать отдыхать. Наверное, туда, где тише. Но, сравнивая условия, могу сказать, что в Безыменном отпуск более спокойный, семейный. Это как раз для меня. Я вот так люблю: чтобы в начале заезда меня положили на пляж, перед отъездом нашли, стряхнули песочек и отвезли домой. А вот моим детишкам больше понравилось в Седово. Там много развлечений, новые впечатления и постоянное движение. И пока я ставлю интересы своих девчонок выше, чем мои, буду отдыхать в Седово. Да, там есть определенные недостатки, но надо уметь оценить достоинства.