Мама-спецназ в Новоазовске: путешествие в один день по азовскому побережью ДНР

Часть 1

Итак, после Безыменного мы отправились в Новоазовск. Было два часа дня. По пути подвезли дедушку. Я всегда и всех подвожу. И вас прошу. Автобусы между сёлами – явление редкое. Городскому жителю трудно себе представить, как можно перемещаться, если нет ни троллейбусов, ни трамваев, а таксисты заламывают цены в два раза выше донецких. Старики стоят на остановках в удушающую жару и ловят попутную машину. Если есть свободное место в автомобиле – проявите милосердие.

Два пансионата, как два кусочека колбаски

Новоазовск не считается курортным городом, но все-таки раньше там были благоустроенные пансионаты и детские лагеря. Мы оставили машину в частном секторе и пошли по побережью в поисках жилья. Нам удалось найти всего две базы отдыха и находились они по соседству и были практически идентичны. Один внешне более скромный, на территории никаких площадок для отдыха, все густо засажено соснами. Запах сказочный! Непередаваемое сочетание морского бриза, свежести и молодой сосны. В другом пансионате плюс к соснам шикарные кусты роз, детская площадка с батутом и элегантный бассейн. В отдельном домике – полностью двухкомнатная квартира с кухней, кондиционером, в санузле душ, ванная, унитаз и биде. Всё красивое, чистое, почти как новое. Как по мне – шикарные апартаменты. Стоимость такой роскоши – 2000 рублей в день. Разместиться в нем могут от 4 до 6 человек, если человечки, например, маленькие.

Где море по колено

Широкая полоса песка, свободный пляж практически не благоустроен. Стоят две лавочки под забором и два небольших навеса. Там, в теньке, мы бросили сумки и побежали купаться. И вот бежала я в море, бежала. А потом еще бежала, а потом уже шла, а затем и вовсе плелась, а вода все равно условно по щиколотку.

Прошла сто метров. Море только понюхала.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Это знаете, щиколотка – там, где щекотно. Но мне не смешно. Я мечтаю окунуться. Я отошла от берега так далеко, что уже не вижу своих детей. В отчаянии сажусь на дно. Сижу. Думаю, как встать, чтобы элегантно, потому как чувствую, фигуру мою ил засасывает. Да, дно там местами илистое, местами похоже на вареную картошку – и не ил, но уже и не песок.

В поисках мне пришлось пройти не один километр побережья.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

На пустом берегу сидели две женщины. Разговорились. Оказалось, местные жители. Пока я отвлеклась, девчонки мои нашли возле берега муляку и перемазались как чертенята. Азовская грязь, говорят, очень лечебная, непосредственно на суставы мажут. Воняет она ужасно! Татьяна, с которой познакомились, рассказала, что здесь на побережье просто илистая муть, совсем даже не полезная.

Татьяна (слева) – местная жительница, на берег приходит исключительно загорать.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Вот и получается, что купаться не получается, грязь мои дети и дома удачно находят, а больше ловить тут нечего. Отправляемся дальше.

Как кирпичом ремонтировать ключ зажигания

С пляжа мы побрели к машине. Загрузились, уселись. И тут, о, ужас, я обнаружила, что ключ от автомобиля погнулся и даже надломился! Пару секунд я таращилась на него, не понимая, как такое могло произойти. Мы находимся на южном берегу Новоазовска, довольно далеко от центра города. С мыслью «ну как нибудь» я пытаюсь засунуть ключ в замок. Надо хоть как-то доехать до цивилизации. Ключ упирается. Дети просят пить, есть и в туалет – ну это ж закон подлости работает. В общем, нашла я на улице кирпич, положила ключ на бордюр и аккуратно начала отбивать со всех сторон. «Только не тресни, только не тресни» повторяю я про себя как мантру. И таки да! Он выдержал, мы завелись и поехали. По дороге подобрали уже бабушку, ей туда же, куда нам.

В Новоазовске есть самолет. Он памятник и, я так полагаю, это есть центр. Рядом огромный супермаркет и стоят таксисты.

В центре Новоазовска установлен самолет МиГ-17. Это знак благодарности летчикам 9-й Мариупольско-Берлинской авиадивизии, участвовавшим в освобождении города в 1943-м году.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Туда я и рванула. Водитель такси был ошарашен: повезло, что ключ в замке не сломался. Повез он нас в мастерскую по изготовлению ключей. Но в три часа дня в воскресенье ни на улице, ни на рабочих местах никого нет. Хорошо, что мастер жил рядом и оказался дома. Пришлось потратить на изготовление ключа 100 рублей и такси – 100 рублей. Помните, я писала в первой части – растраты на форс-мажор? Я учитывала, поэтому на бюджете дня это не сказалось.

Единственный плюс морского побережья в Новоазовске – это пустой пляж.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Общие впечатления

Как ни странно, но номера в пансионатах почти все забронированы. Отдыхающие приезжают и из Украины и из России. Что они там делают? Вероятно, купаются в бассейне, может в Хомутовскую степь ездят или просто ищут тишины и уединения. Купаться в море удобно только малышам лет до 5: безопасно и свободно. Поскольку пансионат имеет собственный выход на море, то можно сутками сидеть на берегу, наблюдая восходы и закаты. Но это не для меня. Вернее, я тоже люблю закаты, но на воде надо нырнуть, поплавать, раствориться, наполнить морем уши и нос, фыркать, смеяться и кувыркаться.

Вместо моря хлорированный бассейн. Так отдыхать можно не выезжая из Донецка.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Только смелым покоряются моря

Через 15 минут мы уже мчались на следующий берег! Дети ели мороженное, дорога хорошая и путь недолгий. Говоря о хорошей дороге, я высказываюсь субъективно. Еще год назад трасса Тельманово-Седово была похожа на созвездие дыр. А сейчас всего парочка ямок. Можно и объехать. В голове моей были мысли об очереди на блок-посту в Седово. Скажу честно, я была сильно накручена сообщениями в социальных сетях о жутком ожидании заветного пропуска. Даже если у меня трое детей – никто не пропустит без очереди. Я считаю это социально справедливым. Почти в каждом автомобиле, спешащем на курорт, едут малыши и подростки. И было бы странно пропускать одних детей в ущерб другим. Поэтому настроилась смиренно стоять в очереди, приготовила детям тетради и фломастеры, рядом на сиденье лежала папка с документами. На горизонте показалась стела: золотой колос, якорь и голубые волны. Это Седово.

Продолжение следует.