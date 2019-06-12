Мама-спецназ: путешествие в один день по азовскому побережью ДНР

Прежде чем поехать на азовское побережье я внимательно изучила предложения отдыха в интернете. Но одно дело красивая картинка и зазывные лозунги, другое дело увидеть все своими глазами и попробовать на зуб. Я заметила, что о недостатках сдаваемого жилья хозяева элегантно умалчивают, ловко уходя от неудобных вопросов, старательно подчеркивая достоинства и убеждая, что до моря ну рукой подать (в реальности 20 минут пешком). И еще меня очень сильно интересовал сам берег. Прошу учесть, что ездила я 10 июня, а значит, и вполне вероятно, в разгар сезона цены подскочат.

Едем на море: аптечка, вещи, деньги

Поехали мы (я и три моих дочурки) на нашем стареньком автомобиле, это чтобы вы понимали, в дороге мы предоставлены сами себе, и если что-то случится, решать вопрос надо самостоятельно. Собрали аптечку: лейкопластырь, жаропонижающее-обезболивающее, таблетки от отравления, защитный крем от солнца, средство от комаров и мазь, которая снимает зуд от укусов. Небольшой «тормозок»: варёные картошку и яйца, огурцы и воду положили в сумку холодильник. Туда же мы запихнули немного печенья, кухонное полотенце, нож, соль и кружку. А также взяли по два купальника, по два полотенца на человека, подстилку и панамки. Сколько денег брать? Нет, не сколько есть в наличии. Надо понимать, какую сумму в день на проживание, развлечения, воду и сладости можете себе позволить и прибавьте процентов 10-15 на форс-мажор. Зарядите в дорогу телефон и фотоаппарат. И обязательно возьмите игрушки, тетради и фломастеры – в случае ожидания детей надо чем-то занять.

В Безыменном людей очень мало и можно устроить отличную фотосессию.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

По стопам Пушкина

От Донецка ехать в село Безыменное чуть больше 120 км через блок-пост в Новоазовске. Очередей никаких там нет, досмотров тоже. Всегда на посту стоит ГАИ. Дорога относительно неплохая, ямки уже ближе к селу, но не критичные. Мы долетели с ветерком до Новоазовска, там естественно (для меня это обычное дело) завернули не туда, вернулись, обернулись, попали в нужный проезд. На обочине голосовал служивый, остановились. Ему в Безыменное. Ага. Значит, теперь мы точно не промахнемся. Хотя там не заблудится даже пятилетний ребенок – одна главная трасса. По дороге боец рассказал, что все государственные пансионаты, санатории и детские лагеря давно адаптированы в расположения. Тут я вспомнила о своем бывшем коллеге. Знала, что он где-то на морях, позвонила ему и сказала, что еду с детьми в Безыменное. И вот как замечательно: Лис (позывной) встретил нас на дороге, провез к пляжу и рассказал обстановку. Артобстрелы слышны, но к ним все привыкли.

- Вон, видишь, - Лис махнул рукой, дым идет – это Саханка горит, а сюда прилётов нет.

И действительно, на обратном пути мы увидели несколько пожарных машин, с «мигалками», которые направлялись на северо-запад.

Кстати, название селу дал русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Пребывая в южной ссылке, приехал он в село. Дуб там искал с цепью. Или русалок. Спрашивает он, может, у прохожих: а как, господа хорошие, село ваше называется? Удивились, наверное, крестьяне, ну не каждый день у них поэты в цилиндрах по улицам расхаживают, пожали плечами и сказали: село наше, барин, без имени. И поэт, не мудрствуя лукаво, предложил название Безыменное. Ай да Пушкин, ай, да сукин сын! Местные жители утверждают, что дубы там все-таки стояли. Только очень давно. А небольшую уединенную косу называют Лукоморьем.

Кто-то играет в мяч, кто-то ловит рыбу, отдыхающие играют в карты или нарды.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Раньше это был курортный городок с развитой инфраструктурой. С началом военных действий курортники сторонились этого места как чумы. Ну еще бы: пляж просматривается неприятелем как на ладони, до границы ДНР каких-то пара километров. Военнослужащие заселилась в заброшенные дома отдыха, частные пансионаты и вовсе закрылись. Первые отдыхающие появились в 2017 году, это были туристы, которые утром приезжали на Лукоморье, а вечером торопились домой. Прошлым летом в Безыменном появились предложения сдачи жилья от частников, а этим летом спрос увеличился в несколько раз. Говорят, что вдоль побережья курсируют охранные корабли из России, укры об этом знают и не рискуют обстреливать, поэтому отдыхать здесь безопасно.

Мы подъехали почти к самому побережью. Ощущение свободы и чистого воздуха. Дети повыскакивали из машины и бросились к воде. Это было похоже на то, как городскую собаку привезли на дачу: дикий восторг и повизгивание. Да, правила безопасности и поведения на воде и среди отдыхающих я четко и несколько раз повторила еще в пути. Ой, что там. Я тоже бросила все сумки на Лиса и кинулась в море: ну, здравствуй, а вот и мы!

Проживание: что и почём

Комфортное жилье на первой линии (30 метров от пляжа) предлагают частные мини-отели: 300 рублей в сутки, а с кондиционером - 400 рублей с человека. В номерах постельное бельё, телевизор, холодильник, посуда. Разговариваю с хозяйкой частного пансионата, прошу сделать скидку. Вижу, что разговор бесполезный, на одну ночь она не возьмет даже сейчас, а вот с середины июня у нее забронированы все номера вплоть до сентября.

Такой номер в частном пансионате на первой линии стоит 400 рублей с человека в сутки.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Чем дальше от пляжа, тем бюджетнее и скромнее. Там уже много предложений в частных домах. Комнаты похожи на операционные, кровати с панцирной сеткой, из посуды – алюминиевые миски, удобства на улице, внутренние дворики очень симпатичные. В целом неплохо. Я не капризная и для меня важнее сам пляж, чем быт. Люди очень гостеприимные. Цены колеблются от 150 до 300 рублей с человека. На одну ночь брать не хотят и цену завышают. Договариваться лучше заранее, чтобы не бегать по селу с высунутым языком, объявления о сдаче жилья есть в соцсети «ВКонтакте» в местных группах. Мы по приезду подошли к дамам, которые торговали возле магазина и нам сразу дали несколько телефонных номерков.

Инфраструктура

Магазинов очень много, буквально каждые 100 метров, но не вдоль побережья, а в самом селе. В местных супермаркетах расценки отличаются от донецких в большую сторону. В прошлом году были водные аттракционы: батуты, «бананы», горки. По берегу ходят продавцы мороженного, сладкой ваты, чебуреков и азовской креветки – малюсенькая жменька, которую местные гордо называют «стаканчиком» стоит 100 рублей. На рынке фрукты и овощи. Свежего мяса вы не найдете, только замороженные куры в магазинах. Для молодежи развлечений нет.

На пляже видны остатки былой роскоши, кое-где стоят ржавые кабинки для переодевания.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Пляж для детей замечательный

Вода потрясающе чистая и свежая, в море под ногами хрустит упругий песок. Примерно в 20 метрах от берега глубина полтора метра. На песчаном берегу прибой омывает небольшие плоские камушки и все ищут «куриного божка». Дети свободно плюхаются, взрослые лежат под зонтами. Отдыхающих мало. Тишина и спокойствие. Температура воды была то, что надо: теплая, но освежающая. Я, знаете ли, терпеть не могу горячее море: это просто суп подкисший.

В поисках « куриного бога» мои дети облазили весь пляж, говорят, что камень с дырочкой - это талисман на удачу.Фото: ЮЛИЯ САЛОВСКАЯ

Общие впечатления

Общественного транспорта нет, поэтому, если заселились далековато от пляжа, придется идти пешком, а с маленьким ребенком это не слишком удобно. Я бы посоветовала брать с собой коляску для малыша, а пешие прогулки всегда в плюс. Аптеки нет. Но Новоазовск находится всего в 15 км, именно туда едут отдыхающие за покупками. Сам поселок очень красивый и чистый, возле каждого дома пышно цветут розы, колыхаются кремовые юкки, сияют фиолетовые клематисы. Явно способен конкурировать с Седово. Перевозчики уже предлагают однодневные туры в Безыменное. Отличное место для спокойного семейного отдыха с маленькими детьми. Идеальное место для «ленивых» мам, таких как я. Можно лежать на подстилке целый день и только глазами отслеживать детей.