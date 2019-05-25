Круговая порука: Взяточники с пункта пропуска в Донбассе отдавали хабар в управление Погранслужбы Украины

21 мая в служебных помещениях контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» был большой шмон. Сотрудники военной прокуратуры, Государственного бюро расследований (ГБР) и Управления защиты экономики искали вещественные доказательства злодеяний трех пограничников, которых накануне задержали при получении взятки. Искали и нашли - денежные средства в рублях, гривнах, долларах и евро, а также черновые записи с распределением соответствующих сумм между участниками группы.

А 24 мая в пресс-службе ГБР рассказали некоторые детали следствия. Прежде всего, сообщили, что трем задержанным пограничникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере по 96 тысяч гривен с каждого (230 тысяч рублей или 3 тысячи 550 долларов). Суммы для них небольшие. Учитывая, что служивые люди только за два последних месяца «настригли» с перевозчиков 600 тысяч гривен (1 миллион 450 тысяч рублей). И это только задокументированная следователями сумма по 70 фактам получения неправомерной выгоды. Не исключено, что пограничники скоро могут оказаться на свободе – под подпиской о невыезде. Если будут хорошо вести себя и расскажут, с кем делились хабаром.

В частности, уже установлено, что деньги распределяли в арендованном помещении - при непосредственном участии командира отдела пограничной службы комендатуры «Волноваха». Часть суммы потом передавалась работникам высшего звена пограничного отряда. ГБР сейчас проверяет причастность к противоправным действиям руководство Донецкого пограничного отряда и Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины.

В этой схеме нет ничего уникального. О поборах в пунктах пропуска в Донбассе знают, наверное, даже младенцы. Мзда за пересечение перевозчиками линии соприкосновения, контрабанда и поборы с мирных граждан давно стали существенной статьей дохода не только пограничников, но и других силовиков. А кормится с этого не только командование в зоне операции объединенных сил (ООС). Если ГБР всерьез копнет, то нити приведут в самые высокие кабинеты в Киеве. И уже экс-президенту Петру Порошенко придется объясняться, имел ли он выгоду от созданной за пять лет войны системы мздоимства на границе с республиками Донбасса.

Кстати, за доступ к кормушке на блокпостах постоянно воюют между собой не только силовики, но и боевики из националистических формирований «Азов» и «Правый сектор» (запрещенные в РФ организации). Именно с этим были связаны перестрелки, случившиеся в апреле и мае в пунктах пропуска «Марьинка» и «Гнутово».

Самим же пограничникам из КПВВ «Новотроицкое» «светит» лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Ну а на их место придут другие пограничники, которые продолжат дело своих предшественников. Как известно, хлебное место пусто не бывает.