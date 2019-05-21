Как в пунктах пропуска в Донбассе обогащаются украинские пограничники

СЕГОДНЯ 19:22 2019-05-21T19:22:52+03:00

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Не успел командующий ООС в Донбассе генерал Александр Сырский заявить, что будет защищать честь каждого воина, работающего на КПВВ, от возможной клеветы, как грянул скандал.

Сотрудники военной прокуратуры операции объединенных сил (ООС), Государственного бюро расследований и Управления защиты экономики раскрыли преступную схему получения неправомерной выгоды в КПВВ «Новотроицкое». Об этом сегодня сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць на своей странице в Facebook.

- Правоохранители задокументировали 70 фактов на общую сумму более 600 тысяч гривен, когда шесть инспекторов пограничной службы получали средства с перевозчиков, создавая для них искусственные препятствия, - рассказал Куць. - Вчера, 20 мая, после получения очередной части неправомерной выгоды, их преступная деятельность была прекращена. Сегодня были проведены обыски в служебных помещениях КПВВ «Новотроицкое» и у всех фигурантов этого дела, изъяты средства (в рублях, долларах и евро), а также черновые записи с распределением соответствующих сумм между участниками преступной схемы. Уже задержаны три должностных лица и проверяется причастность к схеме других лиц.

Получается, что и клеветать на украинских пограничников нет никакой необходимости. Все их деяния на виду. Приходи и арестовывай.

ИСТОЧНИК KP.RU