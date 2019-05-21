В Донбассе командующий ООС Сырский разрешил украинским солдатам стрелять в пунктах пропуска

Новоиспеченный командующий операцией объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Александр Сырский перенял манеру поведения у своего предшественника – Сергея Наева. Генерал не страдает от излишней скромности. Его пресс-служба регулярно публикует фотоотчеты о деятельном участии Сырского в жизни войск. Вот командующий в окружении танкистов на маневрах. Вот Сырский среди бойцов на передовой. А вчера генерал рассказал о том, как должны вести себя украинские силовики в пунктах пропуска жителей Донбасса.

Оказывается, с целью «обеспечения физической безопасности гражданских лиц», которые находятся на линии разграничения в зоне контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), военные могут открыть огонь по противнику.

- На случай обстрелов, либо других внештатных ситуаций весь наш персонал имеет соответствующие инструкции и подготовку. На КПВВ оборудованы укрытия, в том числе для лиц, пересекающих линию разграничения, - сказал командующий ООС.

Генерал не стал распространяться, к чему может привести перестрелка в местах скопления мирных жителей. К тому же весьма сомнительно, что при обострении ситуации украинские силовики предоставят для гражданских лиц места в укрытиях. Да и сами укрытия не рассчитаны на такое количество людей.

КТО УСТРАИВАЕТ ПЕРЕСТРЕЛКИ

Один из последних инцидентов с обстрелом произошел 5 апреля на КПВВ «Марьинка», расположенном на юго-западной окраине Донецка. Днем, в 14.30, снайпер ранил в ногу старшего лейтенанта-пограничника. Украинские вояки попрятались в укрытия. Никто и не думал спасать мирных жителей.

В обстреле традиционно обвинили армию ДНР и по приказу Наева пункт пропуска был закрыт на несколько дней. В это самое время не работал КПВВ «Гнутово» на мариупольском направлении – там шел «плановый» ремонт. В итоге поток из десятков тысяч людей и тысяч машин хлынул через пункт пропуска «Новотроицкое» - единственный, который остался открытым в южном и западном направлении.

Потом выяснилось, что в пограничника стрелял снайпер из «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация). Националисты и силовики никак не могли поделить средства от контрабанды и поборов в этом пункте пропуска.

По той же причине произошла на днях перестрелка вблизи пропускного пункта «Гнутово» под Мариуполем. Командир 79-й бригады Валерий Курач сейчас пытается убрать подразделения националистического формирования «Азов» (запрещенная в РФ организация) подальше от Гнутово. В результате конфликта получил пулевое ранение мирный житель.

Контроль КПВВ представляет для «Азова» коммерческий интерес: это и поборы с пересекающих линию разграничения сторон граждан, и «крышевание» малого бизнеса всего района.

Пограничники в пунктах пропуска готовы в любой момент применить оружие. Фото: Пресс-служба ООС

ГДЕ ИСКАТЬ ЗАЩИТУ

Генерал Сырский в своем выступлении сказал, что командование ООС будет строго спрашивать за злоупотребления силовиков, работающих на КПВВ.

- Нарушитель понесет юридическую ответственность по всей строгости, – заверил генерал.

При этом командующий ООС отметил, что будет защищать честь каждого воина от возможной клеветы. Его слова можно понимать так: сначала будем защищать своих, а если не удастся отмазать, то только тогда накажем.

Пенсионерка Анна Петровна часто ездит из Донецка «на ту сторону».

- Подметила – многое зависит от смены, - рассказывает женщина. – Одни пограничники ведут себя корректно. Без придирок. А бывает, нарвешься на хамло – над людьми издевается, оскорбляет, в вещах ковыряется, в твоей сумочке. Деньги вымогает. Может что-то забрать – мол, это незаконно. И попробуй ему докажи что-то.

Жителям Донбасса, которые пересекают линию разграничения, нелишне знать, что правовую помощь им могут оказать общественные организации:

- «Донбасс SOS» – 0-800-309-110;

- «Право на защиту» – (044) 337-17-62.