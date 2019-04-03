Как корреспондент «Комсомолки» оформляет российский паспорт в Донецке: в приеме документов отказали

Продолжение. Часть 1

В центральную Миграционную службу Республики со всей стопкой необходимых документов и их копиями я выдвигаюсь за двадцать минут до окончания комендантского часа. В это время на улице практически никого нет. Лишь несколько человек ждут трамвай, который направляется туда же куда и я. К пяти часам утра приезжаю на место.

Очередь занял с пяти утра

К моему счастью, около входа – ни души. Я – первый претендент на получение российского паспорта, документы на которой будут поданы в Донецке (на тот момент я думал именно так). Первые люди начали подходить в начале шестого утра. С каждой минутой поток увеличивался. Открытие в девять часов.

Для удобства мы решаем вести список очереди. Каждому вручаем порядковый номер. Так можно будет избежать лишней суеты и не становиться в строй по одному – в таком случае наша очередь уж точно растянулась бы на всю улицу.

- Это сильно облегчит жизнь следующим, кто будет заниматься оформлением российского гражданства, - подмечает женщина из толпы.

- Семьдесят пятый! Семьдесят шестой! Семьдесят седьмой! – проводим перекличку до открытия Миграционной службы. К этому времени у входа собралось больше сотни дончан.

Очередь начала собираться с раннего утраФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Люди не сдерживают эмоции. Делятся своими ожиданиями и надеждами друг с другом. Многие говорят о зря потраченных деньгах на перевод документов – изначально в перечне документов говорилось, что нотариальное заверение копий и перевод украинских документов на русский язык – обязателен. Вчера стало известно об упрощении этого порядка.

- Я почти девять тысяч потратил с женой и братом, чтобы все перевести и заверить. Причем заплатил больше, чтобы сделали все быстрее. А теперь оказывается, что не нужно было, - говорит кто-то из очереди. – А вот не могли раньше список этот опубликовать?

- Мне сказали, что вернут все деньги. Все равно не успели перевести – поток большой, - встреваю в разговор, который своим накалом слегка напоминает политическое телешоу.

Случились проблемы с документами

Незадолго до открытия пришлось отлучиться, чтобы сделать еще несколько копий. Из-за этого к девяти часам я не успел. Поэтому первой претенденткой на получение паспорта России стала дончанка, которая была следом за мной. Ничего! Нам титулы не нужны, главное – паспорт.

Теперь переводить документы с украинского на русский не нужноФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Меня приглашают внутрь. Прохожу в кабинет к представителю Миграционной службы. Раскладываю нужные для предоставления документы на столе.

- Свидетельство о рождении есть, свидетельство о браке – вижу, справка – тоже тут, украинский паспорт – порядок. Паспорт республиканского образца, когда получали?

- Два года назад был выдан. Как раз в день провозглашения суверенитета Донецкой Народной Республики.

- Смотрите, на момент выдачи паспорта вам не было двадцати лет. Согласно Указу Главы Донецкой Народной Республики от 22 марта 2019 года «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Донецкой Народной Республики» этот паспорт вам сначала нужно переоформить. Сейчас он недействительный. Принять ваши документы я не могу.

3 мая в Донецкой Народной Республике стартовал прием документов на оформление российского паспорта

Вот так вот просто приостановилась моя история с подачей документов на российский паспорт. Не подействовали никакие уговоры.

- А у меня проблема другая. Все документы у меня в порядке. Единственное чего нет – так это украинский паспорт. Его я утеряла больше года назад, - рассказывает дончанка, которой тоже отказали в приеме документов. - Штамп о прошлом паспорте в республиканском паспорте стоит, но этого, говорят, не достаточно. Без украинского, сказали, не оформят. Вот теперь не знаю, что и делать.

Подлежит паспорт замене или нет?

Обращаюсь к специалисту юридической компании «Доверие и защита». Надеюсь получить хоть какие-то разъяснения по этому поводу.

- В четвёртом пункте Указа говорится: Паспорт гражданина Донецкой Народной Республики, выданный и изготовленный до вступления в силу настоящего Указа, считать действительным и не подлежащим замене, кроме случаев, предусмотренных Положением о паспорте гражданина Донецкой Народной Республики, - зачитывает юрист. - Вот только на какое положение можно опираться? Если исключительно на новое, то паспорт действительно подлежит замене, а если можно опираться на прошлое приложение, то паспорт нужно менять в случае изменения данных либо же в 25 лет, а сейчас он действительный. Дело в том, что в Указе не сказано, что после утверждение нового положения, прошлое теряет законную силу.

Второй мой визит в Миграционную службу (уже после посещения юриста) также не увенчался успехом. Придется занимать очередь на оформление нового паспорта республиканского образца. Только очереди на подачу документов в некоторых районах занимают еще раньше пяти.

Больше двухсот человек документы подать не успели

К часу дня из списка, в котором записано почти триста человек, прошло в здание чуть больше тридцати. Остальные – сегодня уже не успеют подать документы.

- Наконец-то это случилось! Мы ждали этот день пять лет и до последнего верили, что он настанет, - делится эмоциями девушка, которая одна из первых подала документы. – Для нас это светлый лучик, который согревает каждого. Откроются новые возможности, которых Украина пыталась нас всячески лишить.

С 9.00 до 13.00 в здание Миграционной службы прошло около 30 человекФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Жители Донбасса получат первые российские паспорта в течение трех месяцев. Их нужно будет забирать на территории Ростовской области. Для перевозок за паспортами Республика будет выделять специальные автобусы. По предварительной информации – бесплатные.

А что дальше?

Уже 7 мая прием документов на оформление российского паспорта начнется во всех городах и районах Республики. Люди готовят документ и запасаются силами на то, чтобы выстаивать очереди.

Будьте внимательны. Заранее проверьте правильность всех необходимых документов. С полным списком можно ознакомиться здесь.

А я продолжу оформлять российский паспорт. Сейчас у меня три варианта. Первый – идти переоформлять республиканский паспорт и только потом оформлять российский. Второй – попробовать оформить российский паспорт на территории Ростовской области (если такая возможность имеется). Третий - дожидаться более точного разъяснения Миграционной службы. Может быть что-то измениться, как случилось с переводами и с нотариально заверенными копиями?

Часть 1 Продолжение следует...