2019-05-08T00:10:06+03:00
Общество

Упрощена процедура оформления паспорта России для жителей ДНР: какие документы теперь нужно подавать

Об изменениях в порядке оформления документов для оформления российского гражданства рассказали в МВД ДНР [видео]
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
2 мая был изменена процедура оформления паспорта России для жителей ДНР2 мая был изменена процедура оформления паспорта России для жителей ДНРФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

2 мая был изменена процедура оформления паспорта России для жителей ДНР. Об упрощении порядка рассказал начальник Миграционной службы МВД Республики Владимир Краснощока.

Какие документы теперь нужно подавать в миграционную службу:

- заявление (заполняется в Миграционной службе) о приобретении гражданства Российской Федерации

- заявление (заполняется в Миграционной службе) о выдаче заграничного паспорта – при желании

Предоставляются оригиналы (после сверки возвращаются) документов и их копии:

- паспорта гражданина Донецкой Народной Республики

- свидетельства о рождении, браке, расторжении брака, перемене фамилии, заполненные на русском либо украинском языке

- паспорта гражданина Украины

Указанные выше копии заверяются должностным лицом Миграционной службы.

Нотариально необходимо будет заверить:

- паспорт гражданина иностранного государства, в случае наличия иного гражданства, отличного от гражданства Украины

- свидетельство о рождении, браке, расторжении брака, перемене фамилии, заполненные на иностранных языках (кроме украинского языка)

- свидетельство о рождении детей, в случае подачи заявления о приёме их в гражданство России, заполненное на украинском или ином языке (за исключением русского языка)

Помимо этого, нужно будет оплатить квитанции об оплате услуг и пошлин. Они предоставляются сотрудниками Миграционной службы и оплачиваются в отделениях Центрального Республиканского банка только после выдачи гражданину соответствующего уведомления.

Упрощена процедура оформления паспорта России для жителей ДНР: какие документы теперь нужно подавать.

Также необходимо представить:

- справку с места работы/службы/учебы или копию пенсионного удостоверения (при наличии)

- восемь фотографий размером 35х45 на матовой бумаге (фон белый, размер изображения овала лица на фотографии должен занимать не менее 80% вертикального снимка, строго анфас, взгляд прямо, с нейтральным выражением и закрытым ртом, в черно-белом или цветном исполнении. Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках, при этом глаза должны быть отчетливо видны. Фотографии в форменной одежде не принимаются).

Детям от 14 до 18 лет:

Помимо документов перечисленных выше, дополнительно необходимо будет приложить письменное согласие, написанное лично ребенком и заверенное в присутствии ребенка сотрудником миграционной службы.

Детям до 14 лет:

Ели гражданином в заявлении о приеме в гражданство Российской Федерации включен ребенок до 14 лет, то дополнительно предоставляются копия свидетельства о рождении ребенка (если свидетельство о рождении ребенка оформлено не на русском языке, предоставляется его нотариально заверенный перевод).

В случае подачи документов одним из родителей, предоставляется нотариально заверенное согласие второго родителя о получении ребенком российского гражданства, и копия паспорта гражданской принадлежности второго родителя. Если документы подаются двумя родителями одновременно, то согласие оформляется в миграционной службе и заверяется должностным лицом.

Размер государственных пошлин:

- за прием в гражданство Российской Федерации – 3 500 рублей;

- за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации – 300 рублей;

- за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации – 2 000 рублей, для детей в возрасте до 14 лет – 1 000 рублей.

Чем выгодно?

Таким образом, жители Республики, желающие стать гражданами России, освобождены от уплаты нескольких тысяч рублей за перевод и нотариальную заверку основного объема документов. Что немаловажно, не нужно будет стоять в огромных очередях в нотариусы, а на этом можно будет сберечь не только деньги, но и здоровье.

Как корреспондент «Комсомолки» оформляет российский паспорт в Донецке: сбор документов

30 апреля в Донецкой Народной Республике объявили, что прием документов на оформление российского паспорта начнется в пятницу

Решил попытаться оформить документы в первый день - 3 мая. Обосновал это тем, что еще не будет оглушительного наплыва людей. Одни не рискнут пойти в первый же день и будут ждать, пока кто-то из знакомых проложит путь, а другие к этому времени не успеют собрать нужные документы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Российские паспорта для жителей Донбасса»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Она работает, в квартире чисто": девочку из Самарской области все еще могут вернуть матери, которую обвиняют в жестоком обращении с ребенком
Волонтеры рассказали, что сейчас их не пускают к малышке в детский дом - мать подписала отказ, судьбу девушки будут решать органы опеки и попечительства
«Она кричала, что я якобы пьяный, пошел в магазин за «алкашкой»!»: суд допросил полицейского по делу о «собаке без намордника»
В Новосибирске судят супругов, которые в новогодние праздники подрались с участковым. Лейтенант Будуква впервые в присутствии прессы озвучил свою версию событий
Украденная победа: Почему во всем мире считают, что фашистов разбили американцы
В канун дня Победы корреспондент «КП» поговорила с западноевропейцами, китайцами, американцами, австралийцами... Чтобы выяснить, что они знают о Второй мировой. Ужасно, что большинство однозначно заявили: «Победили США»
Новости 24
Назван украинский преступник, обстрелявший автобус с сотрудниками ДФС
В ДНР стартовали мероприятия ко Дню Победы 2019: митинг памяти прошел в Кировском районе Донецка
Украинские снайперы подорвались на мине в ЛНР: один - погиб, четверо - ранены
Глава Республики вручил Георгиевские кресты военнослужащим "Спарты"
Украинские специалисты по ошибке подавили сигнал собственного беспилотника, приземлив его в ДНР
Украинский командир погорел на взятке: требовал от подчиненного 5,5 тысяч грн за сокрытие нарушений
Второй раз за сутки обстреляли Васильевскую насосную станцию
В День Победы в Донецке на Параде проедет трофейный американский Hamvee (HMMWV)
Около 15 тысяч деревьев и столько же цветов высажено в Донецке
Фотофакт: Донецк готовится к своему 150-летию
Четыре мемориальные доски открыли в память о погибших защитниках Республики
В ДНР открылись 33 пункта, где можно получить российский паспорт
В краеведческий музей передан уникальный архив жителя Артемовска, служившего в послевоенной Германии
Украинские боевики выпустили по ДНР 60 боеприпасов: два дома разрушены в Коминтерново
В Донецке вновь ограничено движение транспорта
Где в ДНР можно сдать документы на получение паспорта РФ: адреса 33 пунктов
Молодежный парламент ЛНР возглавил студент Луганского университета
В Мариуполе под песком погибли двое детей
7 мая в центре Донецка снова перекроют движение на полдня
В ДНР мальчиков родилось в апреле больше, чем девочек
Киев посылает новобранцев и выпускников вузов на войну в Донбасс
Жители Донецка почтили память погибших при крушении лайнера в Шереметьево
В Донбассе у Наева не хватает мужества забрать тело погибшего солдата
Полиция разыскивает пропавшую без вести 25-летнюю жительницу Макеевки
Борьба с символами Великой Победы: в Донбассе задержали дончанина с Георгиевской лентой
В ЛНР с 13 мая подать документы на паспорт РФ можно будет в любом отделении миграционной службы
В Донецке на шахте Засядько продолжают бороться с самовозгоранием