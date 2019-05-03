2 мая был изменена процедура оформления паспорта России для жителей ДНР. Об упрощении порядка рассказал начальник Миграционной службы МВД Республики Владимир Краснощока.

Какие документы теперь нужно подавать в миграционную службу:

- заявление (заполняется в Миграционной службе) о приобретении гражданства Российской Федерации

- заявление (заполняется в Миграционной службе) о выдаче заграничного паспорта – при желании

Предоставляются оригиналы (после сверки возвращаются) документов и их копии:

- паспорта гражданина Донецкой Народной Республики

- свидетельства о рождении, браке, расторжении брака, перемене фамилии, заполненные на русском либо украинском языке

- паспорта гражданина Украины

Указанные выше копии заверяются должностным лицом Миграционной службы.

Нотариально необходимо будет заверить:

- паспорт гражданина иностранного государства, в случае наличия иного гражданства, отличного от гражданства Украины

- свидетельство о рождении, браке, расторжении брака, перемене фамилии, заполненные на иностранных языках (кроме украинского языка)

- свидетельство о рождении детей, в случае подачи заявления о приёме их в гражданство России, заполненное на украинском или ином языке (за исключением русского языка)

Помимо этого, нужно будет оплатить квитанции об оплате услуг и пошлин. Они предоставляются сотрудниками Миграционной службы и оплачиваются в отделениях Центрального Республиканского банка только после выдачи гражданину соответствующего уведомления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/706577" frameborder="0"></iframe> Упрощена процедура оформления паспорта России для жителей ДНР: какие документы теперь нужно подавать.

Также необходимо представить:

- справку с места работы/службы/учебы или копию пенсионного удостоверения (при наличии)

- восемь фотографий размером 35х45 на матовой бумаге (фон белый, размер изображения овала лица на фотографии должен занимать не менее 80% вертикального снимка, строго анфас, взгляд прямо, с нейтральным выражением и закрытым ртом, в черно-белом или цветном исполнении. Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках, при этом глаза должны быть отчетливо видны. Фотографии в форменной одежде не принимаются).

Детям от 14 до 18 лет:

Помимо документов перечисленных выше, дополнительно необходимо будет приложить письменное согласие, написанное лично ребенком и заверенное в присутствии ребенка сотрудником миграционной службы.

Детям до 14 лет:

Ели гражданином в заявлении о приеме в гражданство Российской Федерации включен ребенок до 14 лет, то дополнительно предоставляются копия свидетельства о рождении ребенка (если свидетельство о рождении ребенка оформлено не на русском языке, предоставляется его нотариально заверенный перевод).

В случае подачи документов одним из родителей, предоставляется нотариально заверенное согласие второго родителя о получении ребенком российского гражданства, и копия паспорта гражданской принадлежности второго родителя. Если документы подаются двумя родителями одновременно, то согласие оформляется в миграционной службе и заверяется должностным лицом.

Размер государственных пошлин:

- за прием в гражданство Российской Федерации – 3 500 рублей;

- за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации – 300 рублей;

- за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации – 2 000 рублей, для детей в возрасте до 14 лет – 1 000 рублей.

Чем выгодно?

Таким образом, жители Республики, желающие стать гражданами России, освобождены от уплаты нескольких тысяч рублей за перевод и нотариальную заверку основного объема документов. Что немаловажно, не нужно будет стоять в огромных очередях в нотариусы, а на этом можно будет сберечь не только деньги, но и здоровье.

Как корреспондент «Комсомолки» оформляет российский паспорт в Донецке: сбор документов

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Решил попытаться оформить документы в первый день - 3 мая. Обосновал это тем, что еще не будет оглушительного наплыва людей. Одни не рискнут пойти в первый же день и будут ждать, пока кто-то из знакомых проложит путь, а другие к этому времени не успеют собрать нужные документы (подробнее)