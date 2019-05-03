В Донецке еще с пяти утра выстроилась большая очередь на оформление российских паспортов

Для жителей республик Донбасса Указ президента России Владимира Путина стал настоящим праздником, многие восприняли эту новость со слезами на глазах. Желающие стать гражданином РФ, еще до того, как был объявлен порядок подачи документов, стали собирать все имеющиеся под рукой официальные бумаги: чтобы под рукой были.

3 мая прием документов на получение российского паспорта начался в центральной Миграционной службе ДНР, а с 7 оформить заявление можно будет в других территориальных МС – всего их в Республике 33.

Уже в пять часов утра у ведомства собралась очередь, и это несмотря на то, что только что закончился комендантский час. Одним из первых среди дончан у входа в здание Миграционки оказался корреспондент «Комсомолки».

- Думаю полицейские меня бы не задержали – причина уважительная: иду подавать документы на получение паспорта России, - считает дончанин Виктор Романец. – И видите, таких как я много. Мы этого шага от Путина так долго ждали, что хотим получить «корочку» как можно скорее.

Очередь начала собираться с 5 утраФото: Никита МАКАРЕНКОВ

За час собирается человек 50, а к открытию Миграционной очередь разрослась до сотни. Внутрь ведомства приглашают по очереди, по одному. Времени процедура занимает не мало.

- Рады, что облегчили систему: теперь не нужно идти в бюро переводов! – говорит частный предприниматель Михаил Желудь. – Это решение и время сэкономило, и деньги.

Из Миграционки выходит девушка с широкой улыбкой.

- Ура! Мои документы приняли в обработку. Хоть бы все прошло гладко, - говорит она своему товарищу.

За час собирается человек 50, а к открытию Миграционной очередь разрослась до сотниФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Какие ощущения на пути к приобретению российского гражданства? – спрашиваю.

- Настроение на подъеме. Счастлива. Надеюсь, что это случится как можно скорее, и я законно стану частью огромной страны…нашей Родины, - поделилась с «Комсомолкой» Екатерина.

Многие говорят о том, что получение паспорта России открывает для жителей республик возможности, которые до этого обрубала Украина. Незалежная всячески ущемляла гуманитарные права своих граждан, что вызвало такую реакцию со стороны России.

- Так будет безопаснее жить, - утверждает дончанка Светлана Емельянова. – Так как к нам относилась и относится Украина – просто ужасно. А с Россией у нас появятся нормальные человеческие права, мы будем защищены по всем принципам государства.

К часу дня список насчитывает 240 человек. С 9.00 в здание Миграционной службы прошло около 30. Сами граждане предлагают сохранять очередь на следующий день, чтобы не занимать по новой.