2019-04-26T00:56:27+03:00
Политика

МЧС РФ формирует группу специалистов, которая будет спасать горняков в Донбассе

Горноспасатели ещё не выехали в Луганскую Народную Республику, вопрос решается в оперативном порядке
Никита МАКАРЕНКОВ
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Горноспасатели ещё не выехали в Луганскую Народную Республику, вопрос решается в оперативном порядкеГорноспасатели ещё не выехали в Луганскую Народную Республику, вопрос решается в оперативном порядкеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Группа горноспасателей МЧС России еще не выехала в Луганскую Народную Республику на место аварии на шахте «Схидкарбон». Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе МЧС России.

- Сейчас прорабатывается вопрос отправки горноспасателей от МЧС России на место ЧП. В оперативном порядке формируется группа специалистов, - сообщили «КП» в спасательном ведомстве РФ.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области – самый ближайший регион России к ЛНР – сообщили "КП", что пока что донские спасатели не получили распоряжения выдвигаться на территорию Донбасса для помощи в ликвидации ЧП.

Из какого региона России горноспасатели будут направленны в Донбасс – пока неизвестно. Также не сообщается, сколько человек войдет в спасательную группу.

В это время в Донбассе продолжают бороться с последствиями аварии на шахте «Схидкарбон». Сейчас выясняется полная картина происшествия.

ВЕРСИИ

Что могло стать причиной взрыва на шахте «Схидкарбон» в ЛНР «Схидкарбон»: от взрыва метана до теракта

Утром 25 апреля на мини-шахте «Схидкарбон» в Луганской Народной Республике произошла авария. На место сразу же выехали четыре отделения военизированного горноспасательного отряда № 1 – включая командный состав МЧС ЛНР. А также три реанимационно-противошоковые группы. Каковы версии ЧП? (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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