Версии взрыва на шахте в ЛНР «Схидкарбон»: от взрыва метана до теракта

Утром 25 апреля на мини-шахте «Схидкарбон» в Луганской Народной Республике произошла авария. На место сразу же выехали четыре отделения военизированного горноспасательного отряда № 1 – включая командный состав МЧС ЛНР. А также три реанимационно-противошоковые группы.

В министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики от официальных комментариев отказываются. Сколько человек погибло, и сколько остаются под завалами – пока неизвестно.

Однако, по неподтвержденной информации, погибших горняков – не меньше 19 человек.

Глава Республики Леонид Пасечник взял ситуацию на шахте «Схидкарбон» под свой личный контроль.

- Леонид ИВанович поручил создать межведомственную комиссию для ликвидации последствий аварии, – говорят в пресс-службе администрации Главы ЛНР.

Также сообщается, что на место происшествия по просьбе ЛНР уже выехали горноспасатели из России.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области "КП" сообщили, что донские спасатели не выдвигались на территорию Донбасса для помощи в ликвидации ЧП.

Информация по взрыву на минии – шахте моментально стала закрытой. «Комсомолке» лишь сказали, что к утру будет открыта «горячая линия», по которой можно будет узнать о состоянии родных и о погибших горняках.

Версии, которые сейчас рассматривает комиссия – от взрыва метана угольной смеси , до теракта. Возможно, была нарушена техника безопасности. Пока взрыв метана считают наиболее вероятной.

- Это мини – шахта считалась опасной, - рассказал «КП» бывший горняк Александр, который проработал там до начала боевых действий несколько месяцев. – Пласты расположены близко от поверхности земли, но это не значит, что метан там не скапливался. Мини – шахты – это легальные «копанки», если так можно выразиться. «Копанок» у нас и при Украине много было. Там нет клетей – копали зубилами, лопатами, отбойными молотками, «обушками» (кирками – Ред.). На «Схидкарбоне», конечно, техника получше была. Но все равно, опасно. А что делать? Работы нет, люди готовы рисковать на любой.

Александр рассказал, что часто на малых шахтах пренебрегают техникой безопасности, а взрываются они как и большие.

Мини-шахта «Схидкарбон» со второго полугодия 2014 года из-за войны прекратила работу. Предприятие находилось в поддерживающем режиме. Сотрудники делали всё, чтобы сохранить шахту и не допустить затопления выработок. Шахта запустила работу только с января 2018 года.

В 2018 году добыча угля составила 29 868 тонн.