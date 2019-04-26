Очевидец взрыва на шахте в Донбассе: Чудес не бывает. Двух горняков достали. У остальных 15 - шансов нет

Владимир Коваленко работал на мини-шахте «Схидкарбон» со дня ее запуска. Принимал участие в строительстве. Проработал шахтером почти 12 лет – последние годы начальником участка. Только в прошлом году он ушел на пенсию. Несмотря на это, он оставался «отцом» для горняков, которые продолжали работать в шахте. Они часто заходили к нему в гости. Дом Владимира Николаевича находится в двухстах метрах от «Схидкарбона». Взрыв утром 25 апреля произошел на его глазах.

- В этот момент я возился в огороде. Занимаюсь грядочками, как вдруг слышу – взрыв! Сумасшедший взрыв. Подумал, что что-то рвануло - война ведь. А потом понимаю, что это взрыв в шахте, - рассказывает «Комсомолке» бывший начальник участка шахты «Схидкарбон» Владимир Коваленко. - Поднимаю голову, а над головой черный гриб. Все бросаю и бегом бегу на шахту. Прибегаю, а там клубы черного дыма, со ствола валит, все разбито, ничего не гудит. Я сразу оценил обстановку и понял – беда.

- Что могло стать причиной взрыва?

- Скорее всего, это взрыв газа метана. Взрыв был неимоверной силы.

- Сколько человек на тот момент находилось под землей?

- Всего в шахте находилось двадцать человек. Трое из них – проходчики – вышли на моих глазах. Они работали на соседнем стволе. Они сначала не оценили, что это за взрыв. Между стволами считанные метры. Они были в забое и думали, что это сработал детонатор. Они вышли своим ходом после взрыва из другого ствола. Закольцевалась струя угарного газа и их спасло, что к ним тянуло свежий воздух. Можно сказать, что они родились в рубашке!

- А что с остальными? Под завалами остались 17 человек?

- Двоих погибших достали на поверхность. Тех, кто был поближе. К ним удалось добраться, а те, кто был непосредственно в забоях, в камерах – считаются без вести пропавшими.

- У них остались шансы выжить после такой аварии?

Бывший горняк шахты «Схидкарбон» рассказал «Комсомолке» о взрыве, очевидцем которого он стал 00:00 00:00

- Шансов выжить не осталось. Взрыв был очень мощным. Вряд ли. Столько продуктов горения, что там просто невозможно выжить. Я пробежал через этот выхлоп дыма и потом полчаса не мог откашляться. Что такое глотнуть в себя угарный газ? Это гибель.

- Эта шахта считалась аварийной?

- Она попадала под вторую категорию шахт по газу метану. Это мини-шахта. Копанка. Правда, мне было обидно слышать такое название, потому что я строил ее с нуля. Первый ствол, первую раму. Мне все это тяжело. Мне шахта весь этот год после того, как я ушел, снилась по ночам. Никак не мог смириться с тем, что я оттуда ушел. Теперь мне будет сниться этот звук взрыва и то, что я видел своими глазами. Все это будет сниться. Я потоп там пережил – ликвидировал. Три завала пережил – вывел живыми восемь человек из-под завала. Для меня это родное. У меня там порядка было больше, чем в моем дворе. Я этой шахте душу отдавал.

- Из России в Республику направлена спасательная группа.

- В первую очередь нужно достать людей. Никто не знает, где был эпицентр взрыва... в камере или на штекере. Если приедут помочь, то за это - огромное спасибо.

- Будем надеяться, что возможно, хоть каким-то чудом кому-то все-таки удалось выжить.

- К огромному сожалению, чуда в таких ситуациях не бывает. Я просто знаю это все. Всю обстановку. Чудес таких не бывает. Если они двух погибших достали потому, что те были близко, то остальные в камерах, под завалами. Никаких чудес. Все было. Но такого я не ждал.

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