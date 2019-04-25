На мини-шахте в Лутугино произошло ЧП

СЕГОДНЯ 16:08 2019-04-25T16:08:43+03:00

Об этом сообщили в МЧС ЛНР

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В первой половине дня на мини-шахте «Схидкарбон», что в поселке Юрьевка Лутугинского района, произошло чрезвычайное происшествие. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

- В 10.24 на пункт связи дежурному диспетчеру поступила информация о чрезвычайном происшествии на шахте ООО «Схидкарбон» - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали четыре отделения военизированного горноспасательного отряда №1 (Луганск), включая командный состав и три реанимационно-противошоковые группы.

- Также к месту происшествия направился глава МЧС Евгений Кацавалов, и.о. директора реагирования на ЧС министерства Роман Кочетов, сотрудники центра управления в кризисных ситуациях, - добавили в ведомстве.

По последней информации, на месте создана комиссия, горноспасатели приступили к ликвидации последствий аварии.

- Подробности чрезвычайного происшествия уточняются, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МЧС ЛНР. – Что именно произошло на предприятии пока что неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU