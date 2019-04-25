Чем знаменита ретро-техника Великой Отечественной войны, которая примет участие в Параде Победы в Донецке

«Комсомолка» уже сообщала, что в этом году коллекция «оживших памятников» пополнилась ещё тремя машинами. Все восемь единиц примут участие в Параде Победы в Донецке. Чем знаменита техника, которая 9 мая пройдет по улице Артема?

ГАЗ-АА «Полуторка»

ГАЗ-АА «Полуторка». Фото: karopka.ru

Полуторка, знакомая каждому мальчишке по фильмам и книгам, стала таким же символом войны, как танк Т-34, «Катюша» и трехлинейка. ГАЗ-АА самый массовый советский грузовик на начало Великой Отечественной войны. Его создали на базе американского Форд-АА, первый выпуск датируется 1932 годом. Всего же таких машин было выпущено – почти миллион единиц. До конца война дошли только треть из них.

После модификаций, полуторка стала надежной рабочей лошадкой советских военных водителей. Простая и неприхотливая она ходила почти всегда с перегрузом, иногда и с двойным. Но самое главное – они перевезли в годы блокады Ленинграда сотни тысяч тонн военных грузов и продовольствия по льду Ладожского озера - по Дороге жизни.

Зенитка КС 12

Зенитка КС 12. Фото: dishmodels.ru

85 миллиметровые зенитки КС 12 стали выпускать в 30-х годах прошлого века, когда развитие авиации несло угрозу для обороны. Максимальная дальность стрельбы этого орудия - 10 500 метров.

В годы Великой Отечественной войны, с помощью таких зениток отражали и танковые атаки вермахта. Самое знаменитое сражение - это бой 1 077-го зенитного полка, где по свидетельствам немцев, 25 советских орудий на полдня задержали наступление 14-го танкового корпуса немцев под Сталинградом.

Массовое производство КС-12 продолжалось до 1944 года. Часть зенитных орудий после снятия с вооружения была передана в гражданские службы и использовались в качестве противолавинных орудий в горной местности.

СУ-100

СУ-100. Фото: turbosquid.com

Эта самоходная артиллерийская установка выпускалась с 1944 по 1946 год. За это время было выпущено 3 037 самоходных установок. Впервые СУ-100 использовался 8 января 1945 года во время Балатонской операции. В больших количествах они применялись при отражении немецкого контрнаступления в марте 1945 года. На остальных участках фронта применение САУ этого типа носило ограниченный характер.

Собранную в День Победы, 9 мая 1945 года, СУ-100 установили на постамент как памятник трудовому подвигу уралмашевцев в Великой Отечественной войне.

БМ-13 «Катюша»

БМ-13 "Катюша". Фото: umnieroditely.ru

Реактивные системы залпового огня БМ-13 начали выпускать летом 1941 года. Первое боевое применение таких установок состоялось в середине июля 1941 года в Белоруссии. Тогда огромное скопление вермахта на железнодорожном вокзале Орши было стерто с лица земли.

Машина имела заряд 16 (132-миллиметровых) реактивных боеприпасов. Немцы называли эти установки «сталинскими органами» и жутко боялись их. «Катюши» с большим успехом использовались до самой Победы, они принимали участие в штурме Берлина и других операциях завершающего этапа войны.

ЗИС-3

ЗИС-3. Фото: istockphoto.com

До сих пор достоверно неизвестно, когда 76-миллиметровая дивизионная пушка ЗИС-3 вышла в свет. По основной легенде первый образец сошел с конвейера в первый день войны – 22 июня 1941 года. Однако чаще всего можно увидеть орудие модификации 1942 года – таких выпустили почти 50 тысяч единиц.

ЗИС-3 стала одним из самых массовых видов оружия в советской армии за годы Великой Отечественной войны. Его использовали во всех сражениях до самой Победы. Немцы называли пушку ЗИС-3 – «Трещотка-Бум» .Такое название пошло потому что после выстрела сначала был слышен характерный звук пролетающего снаряда, а потом уже доносился грохот выстрела.

Т-34-85

Т-34-85. Фото: rs-panzer.de

Танк Т-34 - еще одна легенда Красной армии в Великой Отечественной войне. Они созданы за счет верующих прихожан Русской Православной Церкви (с первых дней войны РПЦ принимала участие в укреплении обороны страны). Первые машины с 85-миллиметровым орудием стали поставляться на фронт в конце зимы 1944 года (до конца войны их было выпущено 23 тысячи единиц).

«Тридцатьчетверка» стала одним из самых мощных танков того времени. Машины вермахта уступали Т-34 по огневой мощи и по толщине брони, конкурировали только немецкие танки «Тигр» и «Пантера».

ЗИС-5В

ЗИС-5В. Фото: postimg.cc

Такую модификацию грузовика начали выпускать с 1933 года. Красноармейцы прозвали ЗИС-5В – «Захаром Ивановичем». Он мог перевозить три тонны груза и буксировать прицеп общей массой три с половиной тонны. Кроме этого, на базе такого грузовика создавали спецмашины - на удлиненном шасси устанавливали прожекторы противовоздушной обороны и 20-миллиметровые зенитные пушки.

ЗИС-5 внес огромный вклад в разгром врага, и этот грузовой автомобиль по праву можно считать одним из символов Великой победы.

ГАЗ-67

ГАЗ-67. Фото: armedman.ru

Красной армии необходимо было создать вездесущую легкую машину. Советские конструкторы за максимально короткий период (51 день) создали проект – ГАЗ-67. Уже через три недели первый «джип» сошел с конвейера.

Полноприводная машина принимала участие практически во всех разведывательных операциях. Из-за своей проворности, военные дали 67-му ГАЗу забавное прозвище - «козлик». До наших дней ГАЗ-67 сохранилось немного – одна часть находится в музеях, другая – осела в частных коллекциях.

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